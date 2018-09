Elanco Animal Health Incorporated : announce la clôture de l'IPO

Elanco Animal Health Incorporated a annoncé aujourd'hui la clôture de son introduction en bourse (« IPO ») annoncée précédemment, pour un total de 62,9 millions d'actions ordinaires à un prix de vente de l'action au public de 24,00 dollars. En vertu de l’IPO, les preneurs fermes ont exercé entièrement leur option d’acquérir 9 435 millions d’actions ordinaires supplémentaires au prix public, déduction faite des décotes de souscription, ce qui porte la taille totale de l’IPO à 72 335 millions d’actions. Les actions ont commencé à être négociées à la Bourse de New-York le 20 septembre 2018, sous le symbole « ELAN ».

À la clôture de l’IPO, Eli Lilly and Company (« Lilly ») détient environ 80,2 % d’Elanco, qu’elle prévoit de céder par le biais d’une transaction avantageuse sur le plan fiscal.

Après déduction des décotes et commissions de souscription et des frais de placement estimatifs à payer par Elanco, le produit net d'Elanco s’élevait à environ 1,7 milliard de dollars. Le produit net de l’IPO, déduction faite de certains montants retenus par Elanco, a été payé à Lilly à titre de contrepartie partielle des activités de santé animale que Lilly a transférées à Elanco en vertu de l’IPO.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan et Morgan Stanley ont agi en qualité de co-syndicataires principaux dans le cadre du placement proposé. Barclays, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Citigroup, le Crédit Suisse, Deutsche Bank Securities, Evercore ISI et Cowen ont agi en qualité de co-syndicataires dans le cadre du placement proposé.

À propos d'Elanco Animal Health Incorporated

Fondée en 1954, Elanco offre une gamme complète de produits et de services du savoir afin d'améliorer la santé animale et la production d’animaux dans plus de 90 pays. Nous valorisons l'innovation, aussi bien dans la recherche scientifique que dans les activités quotidiennes, et nous nous efforçons de cultiver un environnement de travail collaboratif pour plus de 5 800 employés dans le monde. En collaboration avec nos clients, nous sommes déterminés à sensibiliser à la sécurité alimentaire dans le monde et à célébrer et soutenir le lien homme-animal. Notre siège mondial et nos installations de recherche sont situés à Greenfield, dans l'Indiana.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives basées sur les attentes actuelles de la direction, mais les résultats réels peuvent différer sensiblement en raison de divers facteurs. Ces déclarations portent sur le placement et à l'utilisation qui sera faite de son produit. Il existe des risques et des incertitudes importants relatifs au placement. Parmi les facteurs importants susceptibles d’entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et les attentes de la direction, il existe notamment, sans s'y limiter : les risques relatifs au marché des capitaux et l’impact des conditions économiques ou sectorielles générales. Il ne peut y avoir aucune garantie qu'Elanco atteindra les avantages escomptés de l'IPO. La capacité d'Elanco à tirer les avantages attendus de l'IPO peut se voir affectée par des facteurs tels que les modifications du secteur d'activités, les résultats d'exploitation ou la situation financière d'Elanco, les changements intervenus dans le secteur de la santé animale, un marché ou des conditions macro-économique défavorables et d'autres facteurs échappant au contrôle d'Elanco. Pour plus d'informations sur les facteurs qui affectent les activités d'Elanco, veuillez consulter ses fichiers auprès de la SEC. Elanco ne s'engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

