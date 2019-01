Eli Lilly : accord pour l'acquisition de Loxo Oncology

07/01/2019 | 13:19

Eli Lilly fait part d'un accord définitif pour acquérir Loxo Oncology à un prix de 235 dollars par action, soit une prime de l'ordre de 68% sur le dernier cours de clôture et un montant total d'environ huit milliards de dollars.



Le groupe d'Indianapolis explique que cette société biopharmaceutique est 'centrée sur le développement et la commercialisation de médicaments hautement sélectifs destinés à des patients atteints de cancers définis génomiquement'.



Cette transaction devrait être finalisée vers la fin du premier trimestre 2019, sous réserve des conditions usuelles, des autorisations réglementaires et de l'apport à l'offre d'une majorité des actions Loxo Oncology en circulation.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.