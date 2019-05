Eli Lilly : achète les droits pour un anti-douleur

28/05/2019 | 15:44

Le fabricant américain de médicaments Eli Lilly annonce ce mardi avoir acheté les droits exclusifs pour un traitement non opioïde et non addictif de la douleur chronique.



Ainsi, selon les termes de l'accord, Lilly versera à Centrexion, une société biopharmaceutique, un paiement initial de 47,5 millions de dollars. Centrexion pourrait être éligible à un maximum de 575 millions de dollars, un somme correspondant à la réalisation de différentes étapes de développement et de réglementation.



Si le médicament antidouleur est commercialisé avec succès, Centrexion sera éligible à un montant maximum de 375 millions de dollars en ventes et redevances, précise Lilly.





