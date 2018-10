Eli Lilly : action engagée contre Adocia

12/10/2018 | 08:38

Adocia annonce qu'Eli Lilly a engagé une action civile contre lui aux Etats-Unis, en vue d'obtenir un jugement déclarant que les désignations d'inventeurs qui apparaissent sur deux brevets de Lilly sont 'complètes et correctes'.



La plainte n'a pas encore été signifiée à Adocia et aucun calendrier pour le cas n'a été précisé. Lilly soutient dans sa plainte que la procédure a été engagée parce qu'Adocia a affirmé que les brevets de Lilly reflètent des contributions inventives d'Adocia.



'Adocia accueille favorablement l'opportunité de traiter, dans le forum adéquat, ses préoccupations quant aux revendications d'inventeurs alléguées sur les deux brevets de Lilly cités', a commenté Gérard Soula, PDG de la société biopharmaceutique française.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.