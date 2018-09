Eli Lilly and : Chugai et Lilly concluent un accord de licence pour l'agoniste oral du GLP-1, baptisé OWL833

-- Cet accord va renforcer le portefeuille de produits leader du secteur de Lilly contre le diabète --

-- L’agoniste oral du GLP-1 de Chugai, OWL833, entrera bientôt en phase de développement clinique --

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (TOKYO : 4519, Chugai) et Eli Lilly and Company (NYSE : LLY, Lilly) ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de licence pour l'OWL833, l'agoniste oral non-peptidique du récepteur du GLP-1 de Chugai. OWL833 est un actif prêt pour la phase 1 actuellement en cours d'étude pour le traitement du diabète de type 2.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180927005351/fr/

Selon les termes de l'accord, Lilly bénéficiera des droits mondiaux de développement et de commercialisation pour l'OWL833. Chugai recevra un paiement initial de 50 millions USD et sera éligible pour recevoir des paiements d'étape en fonction de l'atteinte de certains jalons prédéterminés. Si la molécule est commercialisée avec succès, Chugai serait également éligible pour recevoir des paiements de redevances.

« En tant que leader mondial des soins du diabète, Lilly s’est engagée à développer la prochaine génération de traitements contre le diabète », a déclaré Daniel Skovronsky, M.D., Ph.D., directeur scientifique de Lilly et président de Lilly Research Laboratories. « Cette nouvelle opportunité passionnante que nous offre Chugai pourrait représenter un pas en avant significatif pour améliorer l'état de santé des personnes atteintes de diabète. »

« Nous sommes très heureux d’annoncer l’accord de licence passé pour l'OWL833 avec Lilly, leader mondial dans le domaine des soins du diabète », a déclaré Yasushi Ito, M.D., Ph.D., vice-président exécutif de Chugai et codirecteur de la Project & Lifecycle Management Unit. « Nous pensons que l'OWL833 a la capacité d'être l'un des meilleurs agonistes oraux non-peptidique du récepteur du GLP-1 et que sa valeur sera encore améliorée grâce au développement clinique réalisé par Lilly, le but étant de contribuer à aider les personnes souffrant de diabète à travers le monde. »

Cette transaction n'entraînera pas de modification des prévisions financières consolidées de Chugai pour l'exercice clos en décembre 2018.

Elle sera reflétée dans les résultats et les indications financières publiés par Lilly, conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR). Elle n'entraînera pas non plus de modification du résultat par action non conforme aux PCGR de Lilly en 2018.

Cette transaction est soumise à des autorisations potentielles des autorités régissant la concurrence et autres conditions de clôture habituelles.

À propos de Chugai

Chugai Pharmaceutical, l’une des principales sociétés pharmaceutiques axées sur la recherche, au Japon, est experte dans les produits biotechnologiques. Basée à Tokyo, Chugai est spécialisée dans les médicaments sur ordonnance, et est cotée à la première section de la Bourse de Tokyo. En tant que membre important du groupe Roche, la société Chugai est activement impliquée dans des activités de R&D au Japon et à l’étranger. Plus précisément, Chugai s'efforce de développer des produits innovants susceptibles de satisfaire des besoins médicaux non satisfaits, en se concentrant principalement sur le domaine de l'oncologie.

Au Japon, les installations de recherche Chugai à Gotemba et Kamakura collaborent pour élaborer de nouveaux produits pharmaceutiques et les laboratoires d'Ukima mènent des recherches de développement technologique pour la production industrielle. À l’étranger, la société Chugai Pharmabody Research, basée à Singapour, est engagée dans la recherche axée sur la génération de nouveaux médicaments anticorps utilisant les technologies d’ingénierie des anticorps innovantes et exclusives de Chugai. Les sociétés Chugai Pharma USA et Chugai Pharma Europe sont engagées dans des activités de développement clinique aux États-Unis et en Europe.

En 2017, le chiffre d'affaires consolidé de Chugai s'élevait à 534,2 milliards JPY et son bénéfice d'exploitation à 103,2 milliards JPY (normes IFRS).

Pour en savoir plus, veuillez consulter l'adresse Internet https://www.chugai-pharm.co.jp/english/.

À propos de Lilly Diabetes

Lilly est un leader mondial du traitement du diabète depuis 1923, année où nous avons lancé la première insuline commerciale au monde. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur cet héritage en travaillant pour répondre aux besoins divers des personnes diabétiques et de ceux qui les soignent. Grâce à la recherche et à la collaboration, à un portefeuille de produits étendu et toujours croissant et à notre détermination constante à fournir de vraies solutions - qu'il s'agisse de médicaments, de programmes de soutien ou d'autres choses - nous visons à améliorer la vie de toutes les personnes atteintes de diabète à travers le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.lillydiabetes.com ou nous suivre sur Twitter : @LillyDiabetes et sur Facebook : LillyDiabetesUS.

À propos d'Eli Lilly and Company

Lilly est un chef de file mondial en soins de santé qui combine soins et découverte pour améliorer la vie des personnes partout dans le monde. Notre entreprise a été créée il y a plus d'un siècle par un homme décidé à concevoir des médicaments de qualité et répondant à de réels besoins. Aujourd’hui encore, nous restons fidèles à cette volonté dans tout ce que nous entreprenons. Tout autour du monde, les employés de Lilly travaillent pour découvrir et mettre sur le marché des médicaments capables de procurer une meilleure qualité de vie à ceux qui en ont besoin, d'améliorer la compréhension et la gestion de la maladie, et de redonner aux communautés par le biais de la philanthropie et du volontariat. Pour en savoir plus sur Lilly, rendez-vous sur www.lilly.com et sur www.lilly.com/newsroom/social-channels.

Déclaration de mise en garde de Lilly concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs (tels que définis par la loi « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995) concernant les avantages de l’autorisation par Lilly du médicament expérimental de Chugai, OWL833. Le communiqué reflète les croyances actuelles de Lilly ; toutefois, comme pour toute entreprise de ce type, des risques et incertitudes importants demeurent dans la mise en œuvre de la transaction et dans le développement du médicament. Entre autres choses, rien ne garantit que Lilly réalisera les avantages attendus de la transaction, que la molécule sera approuvée, qu'elle le sera dans les délais prévus, ni que le produit potentiel connaîtra un succès commercial. Pour plus d'informations sur ces risques et incertitudes, ainsi que sur d'autres, prière de se référer aux derniers formulaires 10-K et 10-Q déposés par Lilly auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Sauf si la loi l'exige, Lilly n'assume aucune obligation de mettre à jour ses énoncés prospectifs pour refléter des événements survenus après la date de publication du présent communiqué.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180927005351/fr/