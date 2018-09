Eli Lilly and : Elanco annonce la tarification de son offre publique initiale

Elanco Animal Health Incorporated, une filiale d'Eli Lilly and Company (NYSE:LLY), a annoncé aujourd'hui la tarification de son offre publique initiale (IPO) de 62,9 millions d'actions ordinaires à un prix de 24,00 USD par action pour le public. Il est prévu que les actions commencent à être négociées à la bourse de New York (NYSE) le 20 septembre 2018, sous le symbole "ELAN". L'offre se terminera le 24 septembre 2018, sous réserve des conditions de clôture usuelles.

Elanco a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 9,435 millions d'actions ordinaires supplémentaires au prix initial pour le public, moins les escomptes de souscription.

Une fois l'IPO terminée, Lilly devrait posséder approximativement 82,3% d'Elanco (80,2% si l'option des souscripteurs d'acheter plus d'actions est pleinement exercée). Le produit net de l'IPO, après certains montants à retenir par Elanco, sera payé à Lilly comme contrepartie partielle pour les activités de santé animale que Lilly transfère à Elanco en relation avec l'IPO.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan et Morgan Stanley sont les principaux co-teneurs de livre de l'offre. Barclays, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, Evercore ISI et Cowen sont les teneurs de livres pour l'offre.

Une déclaration d'enregistrement relative à ces valeurs mobilières a été déposée auprès de, et déclarée en vigueur par, la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine. Ce communiqué de presse ne peut constituer une offre de vente, ni une sollicitation d'offre d'achat, et aucune de ces valeurs mobilières ne peut être vendue dans un état ou une juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en l'absence d'enregistrement ou d'exemption conformément aux lois relatives aux valeurs ers dans l'état ou la juridiction en question.

À propos d'Eli Lilly and Company

Lilly est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé, alliant empathie et recherche dans le but d’offrir une vie meilleure aux citoyens du monde entier. Notre entreprise a été fondée il y a plus d’un siècle par un homme qui était voué à la mise au point de médicaments de grande qualité répondant aux besoins de la population. Aujourd’hui, nous demeurons fidèles à cette mission dans tout ce que nous entreprenons. Dans le monde entier, les employés de Lilly s’attellent à créer des médicaments révolutionnaires et d’en faire profiter ceux qui en ont besoin. Ils cherchent également à améliorer la compréhension et la prise en charge des maladies et à contribuer au bien-être de nos communautés grâce à la philanthropie et au bénévolat.

À propos d'Elanco Animal Health

Créé en 1954, Elanco fournit une gamme exhaustive de produits et services de gestion des connaissances pour améliorer la santé animale et la production d'animaux destinés à l'alimentation dans plus de 90 pays du monde entier. Nous encourageons l'innovation, aussi bien dans la recherche scientifique que dans les activités quotidiennes, et nous nous attelons à cultiver un environnement de travail collaboratif pour plus de 5 800 employés dans le monde entier. Au côté de nos clients, nous nous engageons à sensibiliser l'opinion au sujet de la sécurité alimentaire mondiale, et nous promouvons et soutenons le lien entre l'homme et l'animal. Notre siège mondial et notre centre de recherche se situent à Greenfield, dans l'Indiana.

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs basés sur les attentes actuelles de la direction. Les résultats réels peuvent toutefois varier de manière substantielle en raison de facteurs divers. Ces énoncés portent sur l'offre et l'utilisation du produit. Il existe des risques significatifs et incertitudes relatifs à l'offre. Parmi les facteurs importants pouvant provoquer une différence substantielle entre les résultats réels et les attentes de la direction figurent, sans s'y limiter: la satisfaction des conditions de clôture usuelles relatives à l'IPO; les risques relatifs aux marchés de capitaux; et l'impact des conditions économiques et sectorielles générales. Aucune garantie ne peut être faite que Lilly réalisera les avantages prévus pour l'IPO. La capacité de Lilly à atteindre les avantages prévus pour l'IPO peut être grandement touchée par des facteurs tels qu'une modification des conditions commerciales, opérationnelles ou financières d'Elanco ou Lilly, des modifications dans les industries de la santé animale ou pharmaceutique, des conditions de marché et macroéconomiques négatives et d'autres facteurs se trouvant hors du contrôle de Lilly. Pour des informations complémentaires sur les facteurs affectant les activités de Lilly et d'Elanco, veuillez vous référer à leurs dossiers respectifs déposés auprès de la SEC. Lilly et Elanco rejettent tout obligation de mise à jour des énoncés prospectifs, sauf dans les cas requis par la loi.

