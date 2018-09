Eli Lilly and : Elanco annonce un plein exercice sur des actions supplémentaires et fixe la date de publication de ses bénéfices du T3

Elanco Animal Health Incorporated (NYSE: ELAN) a annoncé que les souscripteurs de son offre publique initiale ont pleinement exercé leur option d'achat pour 9,435 millions d'actions supplémentaires au prix de l'offre publique initiale de 24,00 dollars par action, moins les escomptes de souscription, portant ainsi le volume total de l'IPO à 72,335 millions d'actions.

Les actions d'Elanco ont commencé à être négociées à la Bourse de New York (NYSE) le 20 septembre sous le symbole "ELAN". Pour célébrer l'occasion, Elanco sonnera la cloche d'ouverture de la NYSE aujourd'hui, lundi 24 septembre.

"Il s'agit là d'un nouveau chapitre prometteur pour Elanco, qui devient une société cotée en bourse indépendante", déclare Jeff Simmons, président et chef de la direction d'Elanco.

En outre, Elanco a annoncé que la société publiera ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2018 le mardi 6 novembre 2018. Ceci marque le premier rapport financier d'Elanco en tant que société indépendante. Elanco tiendra également une téléconférence le même jour, avec les investisseurs et la presse, pour analyser plus en détail la performance financière de la société.

La téléconférence débutera à 8h00 (heure de l'Est). Les investisseurs, les médias et le public peuvent suivre le webcast en direct de la téléconférence via un lien qui sera publié sur le site internet d'Elanco à l'adresse https://investor.elanco.com. Un enregistrement de la téléconférence sera ensuite disponible sur le site internet.

La Bourse de New York diffusera en direct la cérémonie d'ouverture sur son site internet à l'adresse https://livestream.com/NYSE, à partir de 9h26 (heure de l'Est), le lundi 24 septembre. Un enregistrement vidéo de l'ouverture de la bourse sera disponible sur la même page.

Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, qui l'a qualifiée d'effective. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et ces titres ne peuvent être vendus dans aucun état ni aucune juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illicite sans un enregistrement ou une qualification dans le cadre de la législation sur les valeurs mobilières dans l'état ou la juridiction en question.

À propos d'Elanco Animal Health

Créé en 1954, Elanco fournit une gamme exhaustive de produits et services de gestion des connaissances pour améliorer la santé animale et la production d'animaux destinés à l'alimentation dans plus de 90 pays du monde entier. Nous encourageons l'innovation, aussi bien dans la recherche scientifique que dans les activités quotidiennes, et nous nous attelons à cultiver un environnement de travail collaboratif pour plus de 5 800 employés dans le monde entier. Au côté de nos clients, nous nous engageons à sensibiliser l'opinion au sujet de la sécurité alimentaire mondiale, et nous promouvons et soutenons le lien entre l'homme et l'animal. Notre siège mondial et notre centre de recherche se situent à Greenfield, dans l'Indiana.

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs qui se basent sur les attentes actuelles de la direction. Les résultats réels peuvent toutefois varier de manière substantielle en raison de divers facteurs. Ces énoncés sont relatifs à l'offre. Il existe des risques significatifs et des incertitudes à l'égard de l'offre. Les facteurs importants qui pourraient provoquer une variation substantielle entre les résultats réels et les attentes de la direction comprennent, sans s'y limiter: la satisfaction des conditions usuelles de clôture relatives à l'IPO; les risques des marchés de capitaux; et l'impact des conditions économiques et sectorielles générales. Il ne peut aucunement être garanti qu'Elanco atteindra les avantages prévus pour l'IPO. La capacité d'Elanco à concrétiser les avantages prévus de l'IPO peut se voir affectée par des facteurs tels que les modifications de son activité, les résultats opérationnels ou la santé financière d'Elanco, les changements dans les secteurs de la santé animale et pharmaceutique, des conditions de marché ou macroéconomiques défavorables et d'autres facteurs se trouvant hors du contrôle d'Elanco. Pour des informations complémentaires sur les facteurs pouvant affecter l'activité d'Elanco, veuillez consulter les dossiers déposés par la société auprès de la SEC. Elanco rejette toute obligation de mise à jour des énoncés prospectifs, sauf dans les cas requis par la loi.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180924006095/fr/