Eli Lilly : clôture de l'introduction en Bourse d'Elanco

Elanco Animal Health Incorporated, filiale d'Eli Lilly, annonce aujourd'hui la clôture de son introduction en bourse, pour un total de 62,9 millions d'actions ordinaires à un prix de vente de 24 dollars par action.



'En vertu de l'IPO, les preneurs fermes ont exercé entièrement leur option d'acquérir 9 435 millions d'actions ordinaires supplémentaires au prix public, déduction faite des décotes de souscription, ce qui porte la taille totale de l'IPO à 72 335 millions d'actions. (...) Après déduction des décotes et commissions de souscription et des frais de placement estimatifs à payer par Elanco, le produit net d'Elanco s'élevait à environ 1,7 milliard de dollars', est-il précisé.



À la clôture de l'IPO, Eli Lilly détient environ 80,2% d'Elanco, qu'elle prévoit de céder par le biais d'une transaction 'avantageuse sur le plan fiscal'.



Les actions ont commencé à être négociées à la Bourse de New York le 20 septembre.





