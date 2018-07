Eli Lilly : collaboration étendue avec l'institut Dana-Farber

30/07/2018 | 16:21

Eli Lilly annonce ce lundi avoir conclu un accord avec le Dana-Farber Cancer Institute, pour étendre leur collaboration dans la recherche et le développement de nouveaux traitements contre le cancer, pour trois nouvelles années.



Depuis 2015, des scientifiques d'Eli Lilly et Dana-Farber travaillent conjointement sur des études pré-cliniques et cliniques, ainsi que sur des analyses moléculaires d'échantillons de patients, afin d'aider à faire progresser le traitement du cancer.



Tous les composés évalués dans le cadre de cette collaboration continueront d'appartenir entièrement à Lilly. Les termes financiers de cet accord n'ont en revanche pas été divulgués.





