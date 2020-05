Eli Lilly : collabore avec Junshi sur les traitements Covid

04/05/2020 | 16:21

Eli Lilly annonce avoir conclu un accord avec la société chinoise Junshi Biosciences pour développer des anticorps thérapeutiques pour la prévention et le traitement de Covid-19.



Au début de l'épidémie, Junshi Biosciences a lancé l'un des premiers travail de R&D de l'industrie visant à découvrir des thérapies pour lutter contre le virus.



La société biopharmaceutique chinoise a désormais mis au point plusieurs anticorps neutralisants, l'actif principal devant entrer dans les tests cliniques au deuxième trimestre, a déclaré le groupe.



Eli Lilly prévoit d'accélérer le développement clinique de ces anticorps SARS-CoV-2 dans le cadre d'une licence exclusive pour mener le développement clinique, la fabrication et la distribution de produits en dehors de la Chine. Junshi conservera tous les droits dans la Chine.



