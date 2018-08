Eli Lilly : condamné par un tribunal d'arbitrage

21/08/2018 | 10:37

Adocia annonce que le tribunal arbitral a statué en sa faveur en ce qui concerne sa première demande à l'encontre d'Eli Lilly, et lui a accordé un montant de 11,6 millions de dollars, au titre d'un paiement d'étape contractuel qui était contesté par l'Américain.



La société biopharmaceutique française au stade clinique va soumettre séparément des demandes de paiement d'intérêts et de remboursement de ses frais et honoraires engagés au titre de ce litige, en sus des dommages accordés.



Les autres demandes d'Adocia au titre de l'appropriation et de l'utilisation abusives par Lilly d'informations confidentielles et de découvertes lui appartenant, soumises en janvier 2018, restent en attente d'une décision qui est attendue en 2019.



