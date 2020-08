Eli Lilly : début d'un essai de phase III dans la Covid-19

03/08/2020 | 15:36

Eli Lilly fait part du démarrage d'un essai de phase III évaluant LY-CoV555 pour la prévention de l'infection au SARS-CoV-2 et à la Covid-19 chez les résidents et le personnel des établissements de soins de longue durée.



Cette étude baptisée BLAZE-2 devrait recruter 2.400 personnes et évaluera si une dose simple de LY-CoV555 réduit le taux d'infection en l'espace de quatre semaines, et les complications de Covid-19 en l'espace de huit semaines.



'Plus de 40% des décès de coronavirus aux Etats-Unis sont liés aux établissements de soins de longue durée', souligne Eli Lilly, qui pointe donc 'un besoin urgent de stratégies thérapeutiques pour prévenir la Covid-19 dans cette population vulnérable'.



