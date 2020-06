Eli Lilly : des résultats positifs dans le cancer du sein

16/06/2020 | 15:47

L'action Eli Lilly figure dans le peloton de tête de l'indice S&P 500 mardi matin à la Bourse de New York après l'annonce de résultats positifs d'un essai sur un nouveau traitement du cancer du sein.



A 9h35, le titre prend plus de 10% tandis que le S&P progresse de 2,4%.



Le laboratoire américain a fait savoir ce matin que les données d'un essai clinique de phase 3 montraient que le Verzenio réduisait le risque de récidive chez les patients atteints d'un cancer du sein HR+/HER2- au stade précoce et présentant un risque élevé de récurrence.



Les cancers HR+, HER2- représentent environ 70% des cancers du sein, selon Eli Lilly.



Verzenio est un inhibiteur des kinases, un type de médicaments qui empêche les cellules cancéreuses de se diviser et de croître.



