Eli Lilly : dossier déposé pour l'entrée en Bourse d'Elanco

03/08/2018 | 15:24

Eli Lilly a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine un dossier pour l'introduction en Bourse de sa filiale Elanco Animal Health, processus qui devrait être finalisé vers la fin de l'année.



Le laboratoire pharmaceutique d'Indianapolis précise que le nombre d'actions offert et la fourchette de prix n'ont pas encore été déterminés, mais que l'offre devrait porter sur une participation de moins de 20% au capital d'Elanco.



Fondé en 1954, Elanco vend des produits d'alimentation et de santé animale dans plus de 90 pays dans le monde et emploie plus de 5800 personnes. Son introduction en Bourse a été décidée à l'issue d'une revue stratégique d'Eli Lilly au vu de ventes stagnantes.



