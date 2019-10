Eli Lilly : échec d'un essai dans le cancer pancréatique

16/10/2019 | 13:05

Eli Lilly fait part d'un échec dans son essai de phase III Sequoia évaluant pegilodecakin plus folfox, comparé à folfox seul, dans le cancer pancréatique métastatique ayant progressé pendant ou après un régime contenant du gemcitabine en première ligne.



Le laboratoire pharmaceutique précise que l'essai n'a pas atteint son objectif principal de survie d'ensemble, et que des effets secondaires tels que la neutropénie, la thrombocytopénie, la fatigue et l'anémie ont été observés.



'Le cancer pancréatique métastatique constitue l'un des cancers majeurs les plus mortels, avec seulement 3% des patients aux Etats-Unis vivant cinq ans après le diagnostic', souligne le groupe d'Indianapolis.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.