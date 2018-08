Eli Lilly : émission obligataire d'Elanco pour deux milliards

15/08/2018 | 13:21

Eli Lilly annonce l'émission par sa filiale Elanco Animal Health d'obligations seniors pour deux milliards de dollars, dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, dans la perspective de son introduction en Bourse.



La société de santé animale propose ainsi à ces investisseurs des obligations à 3,912% à maturité 2021 pour 500 millions de dollars, à 4,272% à maturité 2023 pour 750 millions et à 4,9% à maturité 2028 pour 750 millions.



Pour rappel, Eli Lilly a déposé en début de mois auprès de la SEC un dossier pour l'introduction en Bourse d'Elanco, processus qui devrait être finalisé vers la fin de l'année et mettrait en circulation moins de 20% de son capital.



