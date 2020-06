Eli Lilly : essai clinique pour les patients avec le Covid-19

15/06/2020 | 13:59

Eli Lilly annonce le début d'un essai clinique de phase 3 avec le baricitinib pour les patients hospitalisés en raison du Covid-19.



Le premier patient a été inscrit à une étude de phase 3 randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo pour évaluer l'efficacité et l'innocuité du baricitinib, un inhibiteur oral chez des adultes hospitalisés avec Covid-19.



Le baricitinib est approuvé dans 70 pays comme traitement pour les adultes atteints de polyarthrite rhumatoïde modérément à sévèrement active.



Le groupe prévoit d'inscrire 400 patients dans l'essai, avec des données attendues dans les prochains mois. L'étude sera menée aux États-Unis, en Europe et en Amérique latine.



