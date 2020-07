Eli Lilly : fourchette cible de BPA relevée pour 2020

30/07/2020 | 13:18

Eli Lilly indique relever son objectif annuel de BPA ajusté, l'anticipant désormais entre 7,20 et 7,40 dollars, au lieu d'une fourchette cible précédente qui allait de 6,70 à 6,90 dollars, pour des revenus toujours anticipés entre 23,7 et 24,2 milliards.



Sur le deuxième trimestre 2020, le laboratoire pharmaceutique a vu son bénéfice net ajusté s'accroitre de 24% à 1,72 milliard de dollars, soit 1,89 dollar par action, pour des revenus en repli de 2% à 5,5 milliards avec des effets de prix.



Le groupe précise que les produits clés de croissance lancés depuis 2014, tels que Trulicity, Verzenio et Cyramza, ont contribué à la croissance des revenus pour neuf points de pourcentage et ont représenté environ 54% du chiffre d'affaires total.



