Eli Lilly : fourchette de prix fixée pour Elanco

06/09/2018 | 15:09

Eli Lilly annonce que la fourchette de prix pour l'introduction en Bourse de sa filiale de santé animale Elanco a été fixée entre 20 et 30 dollars. Prévoyant d'offrir 62,9 millions de titres, il devrait ainsi lever plus de 1,5 milliard de dollars.



Les souscripteurs disposeront aussi d'une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 9,4 millions d'actions supplémentaires au prix d'introduction. Le laboratoire pharmaceutique devrait détenir 82,3% du capital de sa filiale après l'opération.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.