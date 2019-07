Eli Lilly : objectifs de BPA annuel relevés

30/07/2019 | 13:01

A l'occasion de la publication de trimestriels meilleurs que prévu, Eli Lilly déclare viser désormais un bénéfice par action ajusté entre 5,67 et 5,77 dollars pour l'ensemble de 2019, contre une fourchette cible précédente qui allait de 5,60 à 5,70 dollars.



Au deuxième trimestre, il a engrangé un BPA ajusté en croissance de 1% à 1,50 dollar, supérieur de cinq cents au consensus, pour des revenus en hausse de 1% à 5,64 milliards, une progression de 6% des volumes ayant été contrebalancée par des effets prix et changes.



'Les produits de croissance clés lancé depuis 2014, dont Trulicity, Taltz, Jardiance, Verzenio, Olumiant, Basaglar, Emgality et Cyramza, ont contribué pour 13 points à la croissance des revenus et représenté environ 43% du total', souligne le laboratoire.



