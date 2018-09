Eli Lilly : ouvre un centre d'excellence sur le diabète

14/09/2018 | 14:13

Eli Lilly annonce l'ouverture d'un centre d'excellence sur le diabète à Indianapolis, ville du siège social du groupe de santé, projet lancé avec l'Indiana Bioscience Research Institute et l'Indiana University School of Medicine.



Le laboratoire pharmaceutique prévoit d'y recruter des chercheurs dans le diabète, les complications diabétiques et des désordres métaboliques associés. Environ 30 millions d'Américains et 425 millions de personnes dans le monde souffrent du diabète.



