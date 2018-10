Eli Lilly : partenariat avec Dicerna Pharmaceuticals

29/10/2018 | 14:20

Eli Lilly et Dicerna Pharmaceuticals annoncent un accord de collaboration et de licence pour la découverte, le développement et la commercialisation de nouveaux médicaments potentiels pour les maladies cardio-métaboliques, les neuro-dégénérations et la douleur.



Les deux groupes pharmaceutiques vont utiliser la plateforme technologique propriétaire GalXC de Dicerna pour faire progresser de nouvelles cibles de médicaments vers le développement clinique et la commercialisation.



Dicerna recevra un paiement initial de 100 millions de dollars et un investissement en capital du même montant. Il sera aussi éligible à environ 350 millions par cible de paiements d'étapes de développement et commercialisation, ainsi qu'à des royalties.



