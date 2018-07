Eli Lilly : projette une introduction en Bourse d'Elanco

24/07/2018 | 14:33

En marge de la publication de ses résultats trimestriels, Eli Lilly annonce qu'à l'issue de sa revue stratégique, il a décidé de déposer auprès de la SEC un dossier en vue d'une introduction en Bourse de sa filiale Elanco Animal Health.



Le groupe de santé d'Indianapolis céderait une participation minoritaire représentant jusqu'à 20% du capital de sa filiale de santé animale, le nombre d'actions proposées et la fourchette indicative de prix n'ayant pas encore été déterminés.



Eli Lily s'attend à achever ce processus d'introduction en Bourse d'Elanco au cours de ce second semestre 2018. La réalisation de cette opération dépendra toutefois de nombreux facteurs et incertitudes, y compris les conditions de marché.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.