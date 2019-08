Eli Lilly : rejet de contre-demandes par un tribunal

23/08/2019 | 08:57

Adocia annonce que le Tribunal de l'Association Américaine d'Arbitrage en charge de la procédure d'arbitrage engagée par Adocia à l'encontre de Eli Lilly a rejeté les demandes des deux parties dans la deuxième phase, finale, de la procédure d'arbitrage.



La société biopharmaceutique française avait soumis des demandes contre Lilly relatives au détournement et à l'utilisation abusive de son information confidentielle et de ses découvertes, le laboratoire américain ayant subséquemment soumis des contre-demandes.



Elle précise toutefois que cette décision n'impacte pas celle, annoncée en août 2018, qui avait accordé à Adocia 11,6 millions de dollars de dommages, plus des intérêts, en compensation d'un paiement d'étape contractuel contesté par Lilly.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.