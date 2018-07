Eli Lilly : remonte ses objectifs pour 2018

24/07/2018 | 13:41

A l'occasion de la publication de solides trimestriels, Eli Lilly déclare viser désormais un bénéfice par action ajusté entre 5,40 et 5,50 dollars pour l'ensemble de 2018, contre une fourchette cible précédente qui allait de 5,10 à 5,20 dollars.



Il remonte aussi ses prévisions de chiffre d'affaires à entre 24 et 24,5 milliards de dollars, du fait d'une performance vigoureuse du portefeuille pharmaceutique, en particulier dans le diabète, ainsi que de revenus de collaboration plus élevés.



Sur son deuxième trimestre 2018, Eli Lilly a engrangé un BPA ajusté en croissance de 35% à 1,50 dollar, supérieur de 20 cents au consensus de marché, pour un chiffre d'affaires en hausse de 9% à un peu moins de 6,4 milliards.



