Eli Lilly : réponse positif pour un médicament expérimental

09/09/2019 | 12:57

Un médicament oral expérimental d'Eli Lilly a montré des 'résultats positifs' chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules, a annoncé le groupe américain.



Parmi les 105 premiers patients atteints d'un cancer altéré par le RET et ayant déjà subi une chimiothérapie, le traitement par le selpercatinib a entraîné un taux de réponse objective de 68%, a déclaré le fabricant du médicament.



Chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules RET n'ayant jamais reçu de traitement, le selpercatinib a entraîné un taux de réponse de 85% dans l'analyse de 34 patients, a-t-il ajouté.



Suite à ces résultats, Lilly a déclaré qu'il était impatient de soumettre une nouvelle demande de médicament d'ici la fin de l'année.



