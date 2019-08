Eli Lilly : résultats de phase III positifs dans la migraine

05/08/2019 | 16:05

Eli Lilly and Company a fait état lundi de résultats 'positifs' pour son traitement préventif de la migraine Emgality chez les patients habituellement réfractaires à ce type de médicaments.



Les résultats d'une étude de phase III conduite sur 462 patients ont répondu au critère d'évaluation principal de l'essai clinique, ainsi qu'à son objectif secondaire, indique Lilly dans un communiqué.



D'après la littérature médicale, plus de 40% des patients utilisant des médicaments préventifs de la migraine ne voient aucune amélioration de leur état ou changent régulièrement de traitement.



