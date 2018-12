Eli Lilly : revue prioritaire pour baricitinib dans le lupus

13/12/2018 | 15:04

Eli Lilly indique ce jeudi que la FDA américaine a octroyé une revue prioritaire pour sa demande d'autorisation de son baricitinib pour le traitement du lupus érythémateux systémique.



Cette désignation s'appuie sur des données d'une étude de phase II publiées plus tôt cette année dans la revue The Lancet et présentées au Congrès Européen de Rhumatologie.



Le laboratoire pharmaceutique rappelle que son baricitinib est déjà approuvé dans plus de 50 pays pour le traitement d'adultes atteints d'arthrite rhumatoïde. Le produit est aussi étudié dans la dermatite atypique.



