Eli Lilly : troisième indication aux USA pour Taltz

26/08/2019 | 16:33

L'autorité sanitaire américaine (FDA) a approuvé Taltz d'Eli Lilly dans le traitement de la spondylarthrite ankylosante, a annoncé lundi le groupe pharmaceutique.



Il s'agit de la troisième indication pour Taltz, déjà autorisé aux Etats-Unis pour le traitement du psoriasis et de l'arthrite psoriasique.



La spondylarthrite ankylosante - un rhumatisme inflammatoire chronique qui atteint la colonne vertébrale et les articulations périphériques - touche plus de 1,6 million de personnes aux Etats-Unis.



