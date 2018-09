Eli Lilly : un accord de licence avec Chugai

27/09/2018 | 12:17

Eli Lilly annonce ce jour avoir conclu un accord de licence avec le groupe japonais Chugai, concernant l'OWL833, l'agoniste oral non-peptidique du récepteur du GLP-1 de Chugai.



L'OWL833 est un actif prêt pour la phase 1 actuellement en cours d'étude pour le traitement du diabète de type 2.



Selon les termes de cet accord, Eli Lilly bénéficiera des droits mondiaux de développement et de commercialisation pour cet agoniste oral. Chugai recevra un paiement initial de 50 millions de dollars et sera éligible pour recevoir des paiements d'étape, selon l'atteinte de certains jalons prédéterminés.



'Si la molécule est commercialisée avec succès, Chugai serait également éligible pour recevoir des paiements de redevances', précise encore Eli Lilly.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.