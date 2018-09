L'action Elanco va faire ses débuts à New York à 24 dollars pièce

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La cotation d'Elanco Animal Health débutera à un prix de 24 dollars par action, jeudi à la Bourse de New York, soit un niveau supérieur à la fourchette indicative de l'introduction en Bourse (IPO), a annoncé la filiale de santé animale du groupe pharmaceutique américain Eli Lilly. Cette IPO a permis à Elanco de lever 1,51 milliard de dollars grâce au placement de 62,9 millions d'actions qui avaient été proposées initialement à un prix compris entre 20 et 23 dollars par action. Au prix d'introduction de 24 dollars, Elanco est valorisée à 8,55 milliards de dollars, sur la base de 356,19 millions d'actions en circulation. Eli Lilly détiendra 293,29 millions d'actions à l'issue de l'opération.

-Marketwatch (Version française Jérôme Batteau) ed: LBO

