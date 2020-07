Elior : Crédit Suisse initie à 'sous-performance'

01/07/2020 | 12:03

Crédit Suisse initie une couverture sur Elior avec une opinion 'sous-performance' et un objectif de cours de 4,20 euros, attendant pour 2022 un profit opérationnel inférieur de 39% au consensus, dans une note sur le secteur des services de restauration collective.



'L'action Elior semble intégrer dans son cours un redressement, alors qu'elle semble la plus à risque face à la concurrence des groupes de livraison alimentaire', estime le broker, qui adopte par contre une opinion 'surperformance' sur son pair Compass.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.