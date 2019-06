Elior : Goldman Sachs passe à l'achat

21/06/2019 | 10:07

Dans une note datée d'hier, Goldman Sachs a relevé à l'achat son conseil sur l'action Elior, sur laquelle le bureau d'études était précédemment neutre. L'objectif de cours est relevé 12 à 15 euros, soit un potentiel de hausse de l'ordre de 25%.



La décision des analystes procède d'abord de la 'sous-performance significative' de l'action Elior depuis le début de l'année, en berne dans un marché en hausse. De ce fait, la valorisation du titre présente un ratio rendement/risque attractif alors qu'en moyenne, le bénéfice par action Elior devrait progresser de 15,2% l'an entre 2020 et 2022.



Goldman Sachs souligne aussi qu'avec la vente d'Areas, 'le groupe pourrait retourner à ses actionnaires plus de 15% de sa capitalisation boursière actuelle, ou bien investir afin d'être présent sur un marché américain plus dynamique'.







