Elior : Oddo BHF revoit à la hausse sa cible

05/12/2019 | 10:21

L'analyste Oddo BHF annonce ce matin revoir à la hausse son objectif de cours sur le titre du groupe Elior, passant de 13,50 à 14 euros.



L'analyste, à l'achat sur le titre, salue notamment 'de premières améliorations rassurantes à fin 2019', note 'encore des leviers d'amélioration importants en 2020 et au-delà', et apprécie 'un potentiel significatif pour du retour aux actionnaires'.



'Notre recommandation Achat repose sur un point bas touché en 2019 avant un rebond opérationnel en 2020 ; un potentiel retour aux actionnaires significatif (déjà débuté) ; et l'aspect spéculatif renforcé par la simplification de l'activité et le profil désendetté, avec la présence de Groupe Bertrand (5%) au capital', résume Oddo BHF.



