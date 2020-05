Coronavirus (COVID-19) : Point de situation pour Elior Group Résultats financiers préliminaires du 1er semestre 2020

Elior, solide et organisé pour traverser la crise du Covid-19

Elior Group (Euronext Paris – ISIN: FR 0011950732) fait le point sur l'impact du coronavirus (COVID-19) sur ses activités et annonce certains de ses résultats financiers préliminaires du premier semestre 2019-2020 avant application d’IFRS 16.

Chiffres préliminaires attendus pour le premier semestre 2019-2020 :

Chiffre d'affaires de €2 459m, soit une baisse de la croissance organique de 6,2 %

Ebita ajusté à €51m, à comparer à €122m au premier semestre de l’an dernier

L'impact du Covid-19 est estimé à €157m sur le chiffre d’affaires et €70m sur l'Ebita ajusté

Jusqu’à l’apparition de l’épidémie COVID-19, Elior était en bonne voie pour délivrer ses objectifs annuels

La liquidité disponible au 31 Mars 2020 est de €917m et le ratio d’endettement net à 2,5x à comparer à un covenant de 4,5x

Déploiement d'un plan d'action rapide et décisif pour atténuer l'impact du Covid-19 :

Mise en place d'une gouvernance et de cellules de crise dans l’ensemble de l'organisation

Protection renforcée de la santé et de la sécurité des collaborateurs, des clients et des convives

Soutien à la mobilisation et à l'engagement des équipes en première ligne

Adaptation rapide de la structure de coûts

Renforcement de la discipline de gestion de trésorerie pour minimiser la consommation de cash.

Sécurisation des revenus core-business d'Elior et activation de nouvelles sources de revenus

Anticipation et préparation de la reprise

Création d’un fonds de solidarité pour soutenir les salariés les plus fragilisés par la crise.

Philippe Guillemot, directeur général du groupe Elior, a déclaré : « Après un bon début d'année, notre activité a été fortement perturbée au cours du mois de mars en raison des mesures de confinement déployées dans tous les pays où nous opérons et de la montée en puissance du télétravail qui ont fortement impacté nos secteurs Enseignement et Entreprises. Face à cette situation sans précédent, nous avons réagi rapidement pour nous adapter à cette nouvelle réalité. La première priorité d'Elior est de protéger la santé et la sécurité de ses collaborateurs, de ses clients et de ses convives. Elior s’est également immédiatement mobilisé pour préserver sa flexibilité financière et maintenir une stricte discipline dans la gestion de ses coûts, tout en continuant à soutenir ses clients. Dans ce contexte, je tiens à rendre hommage et à remercier nos équipes pour l’engagement exceptionnel dont elles ont fait preuve. Nous avons mis en place, et nous continuerons à le faire, des mesures visant à assurer la continuité des activités de nos clients, avec une vision de long terme qui nous garantit que nous sortirons bien positionnés de cette crise pour préparer l’avenir. »

Point sur l’activité opérationnelle

Jusqu'à l'apparition du Covid-19, Elior était en bonne voie pour réaliser ses objectifs de l’exercice 2019-2020 en termes de croissance organique, marge d'Ebita ajusté et Free Cash-Flow opérationnel, grâce à la mobilisation des équipes et ce malgré l'impact des grèves générales en France en décembre 2019 et début janvier 2020.

Dès l’apparition de l’épidémie de Covid-19, Elior a annoncé, le 17 mars dernier, que le groupe n'était plus en mesure de déterminer avec précision l'impact net de cette crise sur ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2019-2020, invalidant par là-même ces objectifs.

Première fermeture officielle de site Début du confinement Italie 24 février 9 mars France 1er mars 16 mars UK 2 mars 24 mars US 10 mars 19 mars (Californie) Espagne 11 mars 15 mars Inde 15 mars 25 mars

La fermeture rapide des écoles et des entreprises non essentielles, ainsi que la généralisation du télétravail ont eu un impact négatif immédiat en mars, un mois qui aurait dû être important en termes d’activité cette année pour Elior, puisqu'il comptait peu de jours fériés et de vacances scolaires dans les pays où le groupe opère. Les conséquences des mesures de confinement ont eu un impact estimé sur les résultats d'Elior au premier semestre de 157 millions d'euros sur le chiffre d'affaires et de 70 millions d'euros sur l'Ebita ajusté.

Actions déployées pour atténuer l'impact du Covid-19

Des mesures rapides et décisives ont été prises pour atténuer l'impact du Covid-19 et assurer la continuité opérationnelle, notamment :

Mise en place, dès le 3 mars, d'une gouvernance et de cellules de crise dans l’ensemble de l'organisation. Leur déploiement s’est appuyé sur le retour d’expérience d'Elior en Italie où le groupe fournit des services de restauration à l'hôpital de Codogno, épicentre de la pandémie en Europe. Cette expérience a permis au Groupe d'apprendre et de partager rapidement les meilleures pratiques et d’instaurer un plan d'action international. L’évolution de la situation est suivie au jour le jour. Pendant cette période, les équipes ont fait preuve d'une grande proactivité en soutenant les clients avant même les premières fermetures de sites et se préparent maintenant à une réouverture progressive.

Protection renforcée de la santé et de la sécurité des collaborateurs, des clients et des convives. Dès fin janvier, le Groupe a lancé une campagne de communication à grande échelle auprès de ses 110 000 collaborateurs en rappelant la nécessité des mesures de distanciation physique et autres mesures de protection ; tout en assurant la fourniture d'équipements de protection individuelle adaptés aux missions spécifiques des équipes.

Soutien à la mobilisation et à l’engagement des équipes en première ligne via des efforts de communication interne et externe amplifiés. 25 000 collaborateurs d'Elior sont mobilisés dans les hôpitaux, les cliniques, les maisons de retraite, les centres accueillant des personnes atteintes de handicaps, ou aux côtés des personnes âgées isolées, des personnels soignants et des forces vives (armée, police, pompiers) en s’appuyant notamment sur nos cuisines centrales.

Adaptation rapide de la structure de coûts pour minimiser l'impact économique et social de cette crise sur nos équipes en utilisant systématiquement toutes les mesures de flexibilité à disposition : utilisation des jours de vacances, formations, mobilité interne et activité partielle – ou mesures équivalentes dans les différents pays - sur la base des plans de soutien économique nationaux mis en place par les gouvernements. Le plan de flexibilité des coûts met l'accent sur les possibilités d'optimisation des dépenses indirectes, comme les loyers, les assurances, l'entretien, les réparations et les fournitures d'exploitation.

Renforcement de la discipline de gestion de trésorerie pour minimiser la consommation de cash. Chaque pays gère sa position de trésorerie au quotidien, en prenant toutes les mesures nécessaires pour maitriser les décaissements. En matière de CAPEX, des règles d’allocation des ressources encore plus rigoureuses s'appliqueront au second semestre. Le conseil d'administration proposera à la prochaine assemblée générale annuelle de renoncer à verser un dividende pour l'exercice 2019-2020.

Sécurisation des revenus core-business d’Elior et activation de nouvelles sources de revenus. La crise Covid-19 représente pour Elior une opportunité d'accélérer significativement le développement de nouvelles offres. Par exemple : des solutions numériques telles que "click and collect" et "click and delivery to the desk". Ces solutions seront mises en œuvre dès le redémarrage de nos sites Enseignement et Entreprises en particulier.

Anticipation et préparation de la reprise. Les meilleures pratiques d’hygiène et de sécurité, et de nouveaux modèles d'exploitation seront utilisées pendant la phase de déconfinement et de redémarrage d’activité.

Création d’un fonds de solidarité pour soutenir les salariés les plus fragilisés par la crise. Pour financer ce fonds, le Président, les Administrateurs et le Directeur Général du Groupe ont décidé de réduire temporairement leur rémunération de 25 % et les membres du Comité Exécutif ont accepté volontairement de réduire leur rémunération de 20 %.

Résultats préliminaires du premier semestre

(en million €) S1*

2019-2020 S1

2018-2019 Variation Revenus 2,459 2,594 -5.2% EBITA (Ajusté) 51 122 €(71)m En % des revenus 2.1% 4.7% - 2.6 bps *non audité et excluant l'IFRS 16

Chiffre d’affaires à 2 459 millions d'euros au premier semestre 2019-2020. La baisse de 5,2% par rapport à l'année précédente reflète une baisse de la croissance organique de -6,2%, un effet périmètre de +0,1% et un impact de change de +0,9%. Le chiffre d'affaires du premier semestre comprend (i) -157 millions d'euros provenant de l'impact du Coronavirus, (ii) -11 millions d'euros dû aux grèves en France, et (iii) -31 millions d'euros liés à l’interruption volontaire de contrats en Italie et à la réduction du périmètre du contrat Tesco au Royaume-Uni.

En excluant ces éléments, la croissance organique du premier semestre 2020 aurait été de +1,5%.

La proportion du chiffre d'affaires généré par les opérations internationales a atteint 56 % au premier semestre 2018-2019 contre 55 % au cours du semestre clos le 31 mars 2020. Le chiffre d'affaires des activités Corporate et autres s'est élevé à 6 millions d'euros.

Le secteur Entreprises et Industrie a généré 1 056 millions d'euros, l'Enseignement 788 millions d'euros et la Santé 615 millions d'euros, soit des baisses respectives de 8,2 %, 3,7 % et 1,8 % par rapport au premier semestre de l'année précédente.

L'Ebita ajusté des activités poursuivies du Groupe s'est élevé à 51 millions d'euros pour le semestre clos le 31 mars 2020, avec une baisse de 71 millions d'euros, conduisant à une marge d'Ebita ajusté de 2,1 % contre 4,7 % au premier semestre 2018-2019. L’impact des grèves en France a été de 7 millions d'euros, les sorties volontaires de contrats en Italie et la réduction du périmètre de contrats Tesco ont eu un impact mineur, tandis que l'impact de la pandémie de coronavirus s’est élevé à 70 millions d'euros.

Les dépenses d’investissement pour le premier semestre se sont élevées à 53 millions d'euros, soit 2,2 % des revenus, contre 60 millions d'euros, soit 2,3 % des revenus l’année dernière.

La dette nette à la fin mars 2020 a atteint 563 millions d'euros conduisant à un ratio d’endettement net de 2,5x à comparer à un covenant de 4,5x. À la fin septembre 2019, la dette nette s'élevait à 539 millions d'euros et le ratio d'endettement net à 1,8x.

Elior a entamé des discussions constructives avec ses banques de référence afin d’obtenir une suspension du test de covenant auquel sont soumis les emprunts seniors du Groupe au 30 septembre 2020 et au 31 Mars 2021.

Liquidité

À fin mars 2020, la liquidité disponible d'Elior s'élevait à 917 millions d'euros. Elle inclut des liquidités de 779 millions d'euros après tirage des facilités de crédit renouvelables de 450 millions d'euros et de 250 millions d'euros en dollars américains. Les lignes de crédit disponibles restantes s'élèvent à 138 millions d'euros.

Perspectives

La reprise de l’activité économique du secteur dépend des décisions gouvernementales concernant la réouverture des écoles et le retour des salariés dans les sites tertiaires et industriels à la fin de confinement. Selon toute vraisemblance, le processus sera très progressif et variera considérablement selon les pays dans lesquels le Groupe opère.

Sur la base de toutes les variables connues à l'heure actuelle, les hypothèses sur lesquelles le Groupe se fonde pour planifier et prendre ses décisions sont les suivantes :

Le segment Entreprises et Industrie devrait enregistrer le niveau d'activité le plus bas en avril et mai avant de se redresser très progressivement de juin à septembre.

devrait enregistrer le niveau d'activité le plus bas en avril et mai avant de se redresser très progressivement de juin à septembre. Le segment l'Enseignement devrait rester à un niveau faible jusqu'à la rentrée scolaire de septembre, sachant qu'historiquement le niveau d'activité de ce segment est réduit pendant l'été.

devrait rester à un niveau faible jusqu'à la rentrée scolaire de septembre, sachant qu'historiquement le niveau d'activité de ce segment est réduit pendant l'été. Le segment Santé a été le segment le plus résilient, tant dans la restauration collective que dans les services, mais il a néanmoins été touché, notamment en Europe, avec le report d’opérations chirurgicales non critiques à des dates postérieures à la pandémie. À mesure que la pandémie s’atténuera, l'activité devrait s'améliorer progressivement.

Dans ce contexte, l'impact sur l'Ebita ajusté de la perte de chiffre d’affaires devrait être d'environ 30% pour l'ensemble de l'année 2019-2020, après la mise en œuvre des mesures d'atténuation décrites ci-dessus.



