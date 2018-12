ELIOR : Groupe Bertrand monte au capital, le titre progresse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Elior grimpe de 5,39% à 12,72 euros, et signe la plus forte hausse du SBF 120, soutenu par la montée à son capital du Groupe Bertrand, spécialiste de l’hôtellerie et de la restauration. Celui-ci annonce avoir franchi le seuil de 5% et "pourrait poursuivre ses achats". Groupe Bertrand considère Elior comme l’une des opportunités d'investissement les plus intéressantes du secteur, et se dit prêt à échanger sur les enjeux du groupe, actuellement en difficulté.Groupe Bertrand, qui détient plusieurs grandes brasseries et restaurants parisiens, et gère certaines franchises comme Burger King ou encore Quick, affirme partager avec Elior "sa vision long terme de création de valeur dans le secteur de la restauration". Il se dit "intéressé à échanger avec la société sur sa vision du marché et ses enjeux".Et ce, alors que le titre d'Elior a touché au début du mois en séance un plus bas historique. Le groupe de restauration rapide et services associés accumule les mauvaises nouvelles. Après un dernier profit warning en mai dernier, le groupe a annoncé début décembre un ralentissement de sa croissance pour l'exercice 2018-2019.Il vise désormais une croissance organique de 1%, après 3% pour l'exercice 2017-2018. Un ralentissement notamment due à l'impact négatif de la sortie de contrats non rentable en Italie.Elior présentait alors cet exercice, comme "une année de stabilisation", ce qui n'est pas venu éclaircir des résultats annuels décevants, publiés le même jour.