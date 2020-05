ELIOR : LCM reste Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Louis Capital Markets réitère son opinion Neutre ainsi que son objectif de cours de 5,3 euros sur Elior. Le broker souligne que la restauration collective et un des secteurs les plus touchés par la crise de Covid-19 et qu'elle devrait encore être pénalisée en sortie de confinement. L'analyste met notamment en avant les mesures de distanciation sociale qui imposeront de redimensionner les salles et l'élargissement des tranches horaires ou encore l'émergence du télétravail.LCM note que le secteur était déjà sous pression avant la crise. Secteur dans lequel la concurrence entre les différents acteurs a mené à une pression sur les prix ayant mené, entre autres, à un impact significatif sur la rentabilité d'Elior ces dernières années.Le courtier met également en lumière que la livraison de repas au bureau fait office de nouvelle concurrence et que les acteurs ont commencé à répondre à ces nouveaux enjeux à travers une offre plus qualitative et diversifiée (bio, local, végétarien, etc.), de nouveaux services (vente à emporter, allongement des horaires, espace cafétéria, petit-déjeuner, etc.) ou encore un cadre plus agréable. Des changements qui suscitent des investissement plus importants.La maison d'études réduit sa prévision de résultat opérationnel pour l'exercice 2020. Il anticipe ainsi une perte de 54,5 millions d'euros contre une précédente estimation de gain de 61,6 millions.Le broker ajoute qu'il considère que la sortie de crise prendra du temps et que le groupe va devoir renégocier de façon drastique ses contrats alors que la fréquentation devrait être durablement touchée et que les coûts à court terme vont augmenter (allongement des horaires, primes pour les salariés exposés, réorganisation des restaurants, etc.).