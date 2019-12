ELIOR : a réalisé ses objectifs et confirme ses ambitions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Elior a dévoilé des résultats 2018/2019 en progression, conformément à ses objectifs ainsi que des prévisions 2019/2020 en ligne avec sa trajectoire moyen terme. Le spécialiste de la restauration et des services a renoué avec les bénéfices. Son résultat net des activités poursuivies s'est établi à 68 millions d'euros, contre une perte de 25 millions en 2017/2018. Le résultat opérationnel courant des activités poursuivies, incluant la quote-part de résultat des entreprises associées, s’élève à 160 millions, en hausse de 26%.L'Ebita ajusté des activités poursuivies s'élève à 176 millions, en hausse de 0,5%, faisant ressortir une marge stabilisée à 3,6% du chiffre d'affaires. Cette stabilité traduit l'inflexion du taux de marge au second semestre, lequel affiche une progression de 40 points de base par rapport au second semestre de l'exercice passé.Le chiffre d'affaires des activités poursuivies s'élève à 4,923 milliards, en hausse de 0,8%. En organique, la croissance ressort à -0,8%, contre un objectif de -1%.Selon Elior, les perspectives de croissance du marché de la restauration collective et des services, leur faible intensité capitalistique et l'objectif d'amélioration de la rentabilité lui confèrent un potentiel de génération de cash très significatif.Compte tenu de la transformation engagée dans le cadre du plan New Elior 2024 et de l'inflexion déjà perceptible de la performance opérationnelle depuis le deuxième semestre 2018-2019, le groupe anticipe pour l'exercice 2019-2020 : une croissance organique de 2%, une hausse du taux de marge d'Ebita d'au moins 10 points de base par rapport à l'exercice 2018-2019, et des dépenses d'investissement inférieures à 3% du chiffre d'affaires.Elior poursuivra son programme de rachat d'actions au cours de l'exercice. Il pourrait ainsi reverser à ses actionnaires jusqu'à 350 millions d'euros cumulés (dont 50 millions d'euros déjà réalisés au 30 septembre 2019) au cours des deux prochains exercices sous forme de rachat d'actions ou de versement de dividendes, selon l'évolution du cours de bourse et les opportunités de croissance externe, en fonction de la création de valeur associée.Enfin, le groupe va verser un dividende de 0,29 euro par action, traduisant une augmentation du taux de distribution du résultat net ajusté à 50 % contre 40 % l'exercice précédent.