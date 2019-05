ELIOR : confirme ses objectifs annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Elior a enregistré au premier semestre un résultat net part du groupe à l’équilibre contre 37 millions d’euros, un an plus tôt. L’Ebita ajusté des activités poursuivies du groupe de restauration et de services a reculé de 6,8% à 122 millions d’euros, ce qui représente une marge de 4,7% en recul de 40 points de base. Il l’explique pour 20 points de base par l’augmentation des amortissements liée à la hausse passée des investissements et pour 20 points de base par l’augmentation des coûts des fonctions support sur la période.Le chiffre d'affaires a atteint 2,6 milliards d'euros, en progression de 1,4%. Elior affiche un recul de 0,6% de son activité, hors effets de change et de périmètre, reflétant les sorties volontaires de contrats en Italie.Le groupe a confirmé ses perspectives pour l'exercice, et table sur une croissance organique supérieure à 1% à méthodes comptables comparables, incluant l'impact négatif des sorties volontaires de contrats en Italie (estimé à 1% des revenus)."L'effet périmètre induit par les acquisitions réalisées à date devrait apporter une croissance supplémentaire d'environ de 1% du chiffre d'affaires", précise le groupe.Par ailleurs, Elior continue de viser une stabilité du taux de marge d'Ebita ajusté à 3,6% et une forte amélioration du free cash flow opérationnel.À l'issue de la transaction Areas, Elior Group se concentrerait exclusivement sur ses activités de restauration collective et de services dans six pays.Avec un bilan renforcé et un niveau de levier durablement abaissé dans une fourchette de 1,5 à 2,0 fois l'Ebitda, le groupe disposerait des moyens d'assurer son développement et de redistribuer du cash à ses actionnaires.Ainsi, à moyen terme, le groupe vise une croissance organique annuelle de 2 à 4 %, une amélioration de la marge d'Ebita ajusté de 10 à 30 points de base par an et des dépenses d'investissement inférieures à 3 % du chiffre d'affaires.Elior pourrait reverser à ses actionnaires jusqu'à 350 millions d'euros cumulés au cours des exercices 2019-2020 et 2020-2021 sous forme de rachat d'actions ou de versement de dividendes, selon l'évolution du cours de bourse et les opportunités de croissance externe, en fonction de la création de valeur associée.