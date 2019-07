ELIOR : confirme ses objectifs après un chiffre d'affaires trimestriel en ligne, le titre bien orienté

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Elior grimpe de 3,99% à 11,72 euros et signe l’une des plus fortes hausse de l’indice SBF 120 après avoir confirmé ses objectifs 2018-2019. Et ce, dans le sillage d'un troisième trimestre en ligne avec les attentes. Sur la période, le spécialiste de la restauration et des services a dégagé un chiffre d’affaires de 1,252 milliard dont une contraction organique de 1,3%. Cela porte le chiffre d’affaires sur neuf mois à 3,852 milliards dont une contraction organique de 0,8%." La performance du 3e trimestre est en ligne avec nos attentes, et même légèrement meilleure, notamment en France. Le déploiement de notre stratégie continue à porter ses fruits ", a commenté Philippe Guillemot, directeur général." Alors que nous avons finalisé ce trimestre la cession d'Areas, notre groupe ouvre une nouvelle page de son histoire, recentré sur son cœur de métier. Avec un bilan renforcé, nous avons les moyens d'accélérer notre développement et de mieux répondre aux enjeux des métiers de la restauration collective et des services, ainsi qu'aux attentes nouvelles de nos client ", a-t-il ajouté.Compte tenu de la transformation engagée du New Elior et de l'inflexion déjà visible de la performance opérationnelle, le groupe a confirmé ses objectifs 2018-2019.Ainsi, il anticipe une croissance organique de - 1 %, incluant l'impact des sorties volontaires de contrats en Italie (estimé à 1 % du chiffre d'affaires). L'effet périmètre induit par les acquisitions réalisées à date devrait apporter une croissance supplémentaire d'environ 1 % du chiffre d'affaires.Par ailleurs, une stabilité du taux de marge d'Ebita ajusté à 3,6 %, est attendue, traduisant une amélioration du taux de marge du deuxième semestre par rapport à l'exercice précédent.Enfin, le groupe prévoit des dépenses d'investissement inférieures à 3 % du chiffre d'affaires ainsi qu'une forte amélioration du free cash flow opérationnel.