Elior a remporté, pour les trois prochaines années, la gestion de la restauration des 20 sites de Renault en France, à l’issue d’un appel d’offres de 18 mois. Concrètement, le groupe a conservé 14 sites et remporté 6 nouveaux contrats. Ainsi, grâce à ce nouveau contrat, Elior gèrera jusqu'en 2022 la restauration de 20 sites en s'adaptant à des restaurants de tailles diverses, aux exigences locales et à des profils de convives variés."L'ambition d'Elior est d'offrir une restauration attractive et authentique, dans des restaurants fluides et confortables. Pour répondre à ces attentes, Elior a renouvelé son offre de restauration afin de proposer de nouveaux designs et concepts, offrir davantage de digitalisation et d'innovation, et optimiser les flux. Trois sites pilotes bénéficient ainsi de la reconnaissance visuelle des plateaux afin de fluidifier le passage en caisse", a commenté Elior dans un communiqué.