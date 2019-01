ELIOR : rassure après un trimestre conforme aux attentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Elior débute son exercice 2018/2019 sur une bonne note. Au titre de son premier trimestre, le spécialiste de la restauration et des services a publié un chiffre d’affaires en progression de 3,5% à 1,754 milliard d’euros. La croissance organique a atteint 1,8%. La part du chiffre d’affaires réalisé à l’international atteint 58% contre 5% pour la même période de 2017-2018. Dans ce contexte, le groupe a confirmé ses perspectives pour l'exercice, qui sera selon lui "une année de stabilisation". Le titre gagne 2,87% à 12,55 euros.Dans le détail, la division Restauration Collective progresse de 2,2% à 1,314 milliard d'euros, dont une croissance organique de 0,2%. Celle-ci marque un léger ralentissement, mettant en relief, les sorties volontaires de contrats peu rentable. Le trimestre précédent affichait une progression de +2,4%.Quant à l'activité Restauration de Concession, elle reste plus dynamique, et affiche une hausse de 7,7% à 440 millions, dont 6,7% en croissance organique.Dans ce cadre, le groupe confirme ses perspectives pour l'exercice, et table sur une croissance organique supérieure à 1% à méthodes comptables comparables, incluant l'impact négatif des sorties volontaires de contrats en Italie. Celle-ci marque un ralentissement après +3% pour l'exercice 2017/2018."L'effet périmètre induit par les acquisitions réalisées à date devrait apporter une croissance supplémentaire proche de 1% du chiffre d'affaires", précise le groupe.Par ailleurs, Elior continue de viser sur une stabilité du taux de marge d'Ebita retraité à périmètre et taux de change constants et sur une forte amélioration du free cash flow opérationnel.Une publication ligne avec les attentes des investisseurs et analystes, à l'image d'LCM, qui réitère son opinion Neutre, assortie d'un objectif de cours de 13,1 euros. Un trimestre "sans surprise" pour le bureau d'analyses, qui estime que " le dossier manque de catalyseur à court terme", et ce, malgré la possible cession de l'activité Concession.Ce sujet n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucun commentaire. Pour mémoire, le groupe a lancé en novembre dernier une revue des options stratégiques relatives à ses activités de restauration de concession regroupées au sein de sa filiale Areas.