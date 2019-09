ELIOR : renforce son positionnement sur le marché des séniors aux États-Unis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Elior North America lance TRIO Community Meals, spécialiste de l’alimentation auprès des séniors et de certaines communautés dans le besoin, en rassemblant trois marques régionales (Valley, Bateman Community Living et Lindley). Le groupe renforce ainsi sa présence dans le secteur de la livraison à domicile et dans les lieux de vie aux Etats-Unis."Cette nouvelle marque s'appuie sur plus de 100 ans d'expérience combinée en proposant une offre alimentaire adaptée", précise le groupe.Concrètement, Valley est la marque leader aux États-Unis dans le secteur de l'alimentation des séniors (250 clients dans 20 états) et notamment dans la livraison à domicile (Meals on Wheels) ; Bateman Community Living sert au quotidien des repas équilibrés aux séniors ou à des personnes dans le besoin via la livraison à domicile ou dans des lieux dédiés à travers le pays ; et Lindley propose un service de livraison à domicile pour les séniors, et des repas à des enfants défavorisés.