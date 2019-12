ELIOR : s'envole en bourse grâce à ses objectifs annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le titre Elior s'est envolé aujourd'hui de 9,39% à 12,23, représentant la plus forte hausse du SBF 120 grâce à des résultats conformes aux objectifs et des perspectives meilleures qu'attendu. Le spécialiste de la restauration a vu son chiffre d'affaires progresser de 0,8% pour l'exercice 2018/2019 à 4,923 milliards d'euros, dont un recul de 0,8% en organique versus -1% attendu. Son EBITDA s'élève à 176 millions, en hausse de 0,5%, soit une marge de 3,6%, en ligne avec l'objectif du groupe.A l'international, le chiffre d'affaires progresse de 0,4% à 2,689 milliards d'euros, dont un recul de 2,9% en organique en raison de contrats non renouvelés en Italie et de la perte d'un contrat en Alabama. En France, le chiffre d'affaire croît en organique de 1,8% à 2,212 milliards d'euros grâce aux entreprises et au secteur de la santé.Selon Elior, les perspectives de croissance du marché de la restauration collective et des services, leur faible intensité capitalistique et l'objectif d'amélioration de la rentabilité lui confèrent un potentiel de génération de cash très significatif. Le groupe a d'ailleurs généré 251 millions d'euros de free cash flow opérationnel, grâce notamment à une variation de la titrisation pour 59 millions d'euros et une baisse des investissements à 114 millions d'euros (contre 162 millions auparavant).Dans le cadre du plan New Elior 2024, le groupe maintient ses objectifs de croissance annuelle de 2% à 4% d'ici quatre ans, ainsi qu'une amélioration de la marge EBITDA de 10 à 30 points de base.Selon le bureau d'études LCM, le chiffre d'affaires d'Elior devrait continuer de croître en 2020 de 1,1% et en 2021 de 1,9%. Il anticipe également une hausse du résultat opérationnel de 3,4% et 3,8% respectivement, et maintient sa recommandation à "neutre" avec un objectif de cours à 10,4 euros.