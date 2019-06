ELIOR : soutenu par Goldman Sachs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Elior gagne 5,16% à 12,01 euros et signe la plus forte hausse de l’indice SBF120, soutenu par une note de Goldman Sachs. Le bureau d’analyses a relevé sa recommandation de Neutre à Achat sur le titre, ainsi que son objectif de cours de 12 à 15 euros. Il se base sur la "sous-performance significative" de l'action par rapport à ses pairs et constate une distorsion positive du rapport risque/rendement.Après la récente réévaluation des anticipations de croissance d'Elior lors des résultats du premier trimestre 2019 et de nouvelles perspectives à moyen terme, Goldman Sachs décèle désormais un point d'entrée attractif sur la valeur."Outre l'amélioration de la dynamique des bénéfices, les nouvelles prévisions d'Elior impliquent que la société pourrait restituer aux actionnaires plus de 15 % de sa capitalisation boursière actuelle sous la forme de rachats d'actions et de dividendes au cours des deux prochaines années", a commenté le bureau d'analyses.Elior pourrait aussi, selon Goldman Sachs, investir pour accroître sa présence sur le marché américain. Un marché dynamique.Par ailleurs, la stratégie actuelle mise en oeuvre par le groupe, devrait lui permettre à moyen terme de réduire son écart de croissance par rapport à ses pairs. Elior devrait, d'après Goldman Sachs, renouer avec une croissance conforme à celle du marché d'ici l'exercice 2023.Une réduction de l'écart de croissance, qui avec un assainissement du portefeuille de contrats d'Elior, devrait également se traduire par une amélioration annuelle de 20 points de base de la marge Ebita.