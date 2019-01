Elior : Areas serait convoité par au moins trois fonds

25/01/2019 | 09:26

Selon les Echos, la probabilité de la cession d'Areas (restauration de concessions) par sa maison mère, Elior, est orientée à la hausse. Le quotidien économique français croit savoir qu'au moins trois fonds d'investissement, les américains Carlyle et Lonestar, et le français PAI, 'ont été retenus (par le conseil d'administration, ndlr) pour déposer des offres définitives dans les prochaines semaines'.



Les Echos ajoutent que le spécialiste italien du secteur, Autogrill, ne serait plus en lice.



La valorisation d'Areas demandée par Elior, serait d'environ 1,6 milliard d'euros.



Attention, l'affaire n'est pas encore entendue, ajoute le journal, qui rapporte qu'un acteur industriel pourrait in fine sortir du bois : 'le nom du concurrent britannique SSP a été évoqué, ainsi que celui du suisse Gategroup', peut-on lire. A suivre.













Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.