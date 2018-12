Elior : Bertrand Corp dépasse les 5%

13/12/2018 | 11:40

Bertrand Corp a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 7 décembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Elior Group et détenir 5,00003% du capital et des droits de vote de cette société de restauration et de services.



Ce franchissement de seuils résulte de la conclusion de contrats financiers à dénouement physique portant sur les actions Elior Group.



