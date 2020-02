Elior : Disclosure of transactions in own shares from January 30th, 2020 to February 5th, 2020 included 0 06/02/2020 | 20:06 Envoyer par e-mail :

Purchases of own shares from January 30th to February 5th 2020 Day of the Identity code of the Total daily volume (in Daily weighted Market (MIC Name of the Issuer Identity code of the Issuer transaction average purchase financial instrument number of shares) Code) (mm/dd/yyyy) price of the shares ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 01/30/2020 FR0011950732 38 403 12,6854 XPAR ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 01/30/2020 FR0011950732 2415 12,6859 BATE ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 01/30/2020 FR0011950732 6 707 12,6918 CHIX ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 01/30/2020 FR0011950732 1761 12,6886 TRQX ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 01/31/2020 FR0011950732 85000 12,6839 XPAR ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 02/03/2020 FR0011950732 35167 12,8529 XPAR ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 02/04/2020 FR0011950732 39 000 12,8711 XPAR ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 02/05/2020 FR0011950732 15000 13,152 XPAR TOTAL 223 453 12,7752 Name of the Day/Hour of the Identity code of Quantity Identity code Reference number of the Name of the Issuer Identity code of the Issuer Identity code of the Broker the financial Price per unit Currency Purpose of the buyback Broker transaction (CET) bought of the Market transaction instrument ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 11:00:07 FR0011950732 12,71 EUR 380 XPAR 1816115331045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 11:00:07 FR0011950732 12,71 EUR 120 XPAR 1816115332045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 11:00:07 FR0011950732 12,71 EUR 320 XPAR 1816115333045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 11:00:07 FR0011950732 12,71 EUR 180 XPAR 1816115334045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 10:42:00 FR0011950732 12,7 EUR 191 XPAR 1816101982045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 10:42:00 FR0011950732 12,7 EUR 250 XPAR 1816101983045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 10:42:00 FR0011950732 12,7 EUR 250 XPAR 1816101984045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 10:42:00 FR0011950732 12,69 EUR 542 XPAR 1816101985045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 10:42:00 FR0011950732 12,69 EUR 141 XPAR 1816101987045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 10:30:26 FR0011950732 12,72 EUR 260 XPAR 1816092785045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 10:30:27 FR0011950732 12,7 EUR 250 XPAR 1816092793045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 10:30:27 FR0011950732 12,7 EUR 59 XPAR 1816092794045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 10:12:44 FR0011950732 12,7 EUR 122 XPAR 1816076877045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 10:13:05 FR0011950732 12,69 EUR 720 XPAR 1816077150045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 10:06:49 FR0011950732 12,7 EUR 33 XPAR 1816071947045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 09:51:05 FR0011950732 12,72 EUR 153 XPAR 1816059468045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 09:32:05 FR0011950732 12,71 EUR 747 XPAR 1816046435045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 09:19:58 FR0011950732 12,68 EUR 18 XPAR 1816037950045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 09:19:58 FR0011950732 12,68 EUR 182 XPAR 1816037951045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 09:27:05 FR0011950732 12,73 EUR 200 XPAR 1816042637045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 09:19:48 FR0011950732 12,68 EUR 200 XPAR 1816037746045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 09:19:48 FR0011950732 12,68 EUR 126 XPAR 1816037747045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 09:19:48 FR0011950732 12,68 EUR 74 XPAR 1816037748045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 09:19:48 FR0011950732 12,68 EUR 200 XPAR 1816037749045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:28:57 FR0011950732 12,72 EUR 141 CHIX 1816361256045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:25:37 FR0011950732 12,71 EUR 136 CHIX 1816358552045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:25:37 FR0011950732 12,71 EUR 300 XPAR 1816358553045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:24:11 FR0011950732 12,72 EUR 43 CHIX 1816356993045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:24:11 FR0011950732 12,72 EUR 48 CHIX 1816356994045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:39:17 FR0011950732 12,69 EUR 36 BATE 1816372908045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:39:17 FR0011950732 12,69 EUR 41 BATE 1816372909045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:39:17 FR0011950732 12,69 EUR 43 BATE 1816372910045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:39:17 FR0011950732 12,69 EUR 44 BATE 1816372911045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:39:17 FR0011950732 12,69 EUR 179 TRQX 1816372912045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:39:17 FR0011950732 12,69 EUR 28 TRQX 1816372913045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:39:17 FR0011950732 12,69 EUR 39 TRQX 1816372914045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:39:17 FR0011950732 12,69 EUR 31 TRQX 1816372915045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:39:17 FR0011950732 12,69 EUR 31 TRQX 1816372916045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:38:04 FR0011950732 12,69 EUR 287 XPAR 1816371682045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:38:04 FR0011950732 12,69 EUR 250 XPAR 1816371686045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:38:04 FR0011950732 12,69 EUR 52 XPAR 1816371687045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:38:06 FR0011950732 12,7 EUR 20 CHIX 1816371696045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:07 FR0011950732 12,71 EUR 16 CHIX 1816368400045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:07 FR0011950732 12,71 EUR 31 CHIX 1816368401045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:15 FR0011950732 12,7 EUR 55 CHIX 1816368543045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:15 FR0011950732 12,7 EUR 52 CHIX 1816368544045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:15 FR0011950732 12,7 EUR 47 CHIX 1816368545045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 92 BATE 1816369365045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 42 BATE 1816369366045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 79 TRQX 1816369367045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 38 TRQX 1816369368045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 44 BATE 1816369369045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 43 BATE 1816369370045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 32 TRQX 1816369371045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 35 TRQX 1816369372045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 41 BATE 1816369373045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 30 TRQX 1816369374045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 44 BATE 1816369375045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 43 BATE 1816369376045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 37 BATE 1816369377045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 33 TRQX 1816369378045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 13 TRQX 1816369379045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 43 BATE 1816369380045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 42 BATE 1816369381045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 33 TRQX 1816369382045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 40 BATE 1816369383045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 40 BATE 1816369384045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 38 BATE 1816369385045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 33 TRQX 1816369386045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 44 BATE 1816369387045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 40 BATE 1816369388045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 18 TRQX 1816369389045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 40 BATE 1816369390045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 32 TRQX 1816369391045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 40 BATE 1816369392045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 41 BATE 1816369393045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 38 TRQX 1816369394045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 44 BATE 1816369395045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 30 TRQX 1816369396045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 41 BATE 1816369397045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 30 TRQX 1816369398045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 38 TRQX 1816369399045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 30 TRQX 1816369400045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 31 TRQX 1816369401045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 34 TRQX 1816369402045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 31 TRQX 1816369403045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 41 TRQX 1816369404045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 29 TRQX 1816369405045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 132 BATE 1816369406045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 250 XPAR 1816369407045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 33 TRQX 1816369408045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 359 XPAR 1816369409045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 31 TRQX 1816369410045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 250 XPAR 1816369413045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 28 TRQX 1816369414045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:35:59 FR0011950732 12,69 EUR 250 XPAR 1816369415045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:34:07 FR0011950732 12,71 EUR 49 CHIX 1816367316045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:30:07 FR0011950732 12,71 EUR 52 CHIX 1816362713045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:30:07 FR0011950732 12,71 EUR 69 CHIX 1816362714045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:30:07 FR0011950732 12,71 EUR 53 CHIX 1816362715045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:30:07 FR0011950732 12,71 EUR 650 XPAR 1816362716045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:30:07 FR0011950732 12,71 EUR 350 XPAR 1816362735045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:04:43 FR0011950732 12,72 EUR 49 CHIX 1816336147045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:10:17 FR0011950732 12,75 EUR 176 CHIX 1816342269045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:10:17 FR0011950732 12,75 EUR 111 CHIX 1816342270045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:59:16 FR0011950732 12,74 EUR 54 CHIX 1816328977045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:00:21 FR0011950732 12,73 EUR 69 CHIX 1816330783045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:00:31 FR0011950732 12,72 EUR 49 CHIX 1816331018045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:00:31 FR0011950732 12,72 EUR 117 CHIX 1816331020045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:00:31 FR0011950732 12,72 EUR 648 XPAR 1816331021045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:22:11 FR0011950732 12,72 EUR 54 CHIX 1816355068045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:17:11 FR0011950732 12,72 EUR 47 CHIX 1816349664045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:17:11 FR0011950732 12,72 EUR 54 CHIX 1816349665045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:17:11 FR0011950732 12,72 EUR 51 CHIX 1816349666045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:17:11 FR0011950732 12,72 EUR 388 XPAR 1816349667045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:17:11 FR0011950732 12,72 EUR 66 XPAR 1816349668045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:17:11 FR0011950732 12,72 EUR 194 XPAR 1816349669045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:17:11 FR0011950732 12,72 EUR 72 XPAR 1816349670045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:16:47 FR0011950732 12,73 EUR 50 CHIX 1816349165045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:12:47 FR0011950732 12,73 EUR 112 CHIX 1816344997045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:12:47 FR0011950732 12,73 EUR 58 CHIX 1816344998045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:12:47 FR0011950732 12,73 EUR 49 CHIX 1816344999045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:12:47 FR0011950732 12,73 EUR 5 CHIX 1816345000045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:12:47 FR0011950732 12,73 EUR 766 XPAR 1816345001045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 17:10:13 FR0011950732 12,67 EUR 761 XPAR 1816414441045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 17:03:32 FR0011950732 12,64 EUR 626 XPAR 1816405407045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 17:16:34 FR0011950732 12,67 EUR 361 XPAR 1816422946045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 17:13:13 FR0011950732 12,67 EUR 359 XPAR 1816418335045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:56:25 FR0011950732 12,63 EUR 616 XPAR 1816395972045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:53:31 FR0011950732 12,68 EUR 696 XPAR 1816392080045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:54:13 FR0011950732 12,68 EUR 131 XPAR 1816392850045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:52:57 FR0011950732 12,68 EUR 85 XPAR 1816391321045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:52:57 FR0011950732 12,68 EUR 188 XPAR 1816391322045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:52:57 FR0011950732 12,68 EUR 62 XPAR 1816391323045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:52:57 FR0011950732 12,68 EUR 126 XPAR 1816391324045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:52:57 FR0011950732 12,68 EUR 188 XPAR 1816391325045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:52:57 FR0011950732 12,68 EUR 62 XPAR 1816391326045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:52:57 FR0011950732 12,68 EUR 62 XPAR 1816391331045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:52:57 FR0011950732 12,68 EUR 188 XPAR 1816391332045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:53:14 FR0011950732 12,68 EUR 227 XPAR 1816391662045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:51:49 FR0011950732 12,69 EUR 81 XPAR 1816389721045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:51:49 FR0011950732 12,69 EUR 679 XPAR 1816389722045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:51:49 FR0011950732 12,69 EUR 250 XPAR 1816389723045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:51:49 FR0011950732 12,69 EUR 250 XPAR 1816389724045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:51:49 FR0011950732 12,69 EUR 250 XPAR 1816389725045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:51:49 FR0011950732 12,69 EUR 162 XPAR 1816389726045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:51:49 FR0011950732 12,69 EUR 250 XPAR 1816389727045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:51:49 FR0011950732 12,69 EUR 550 XPAR 1816389728045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:51:49 FR0011950732 12,69 EUR 32 XPAR 1816389729045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:51:49 FR0011950732 12,69 EUR 218 XPAR 1816389730045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:51:49 FR0011950732 12,69 EUR 250 XPAR 1816389731045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:51:49 FR0011950732 12,69 EUR 230 XPAR 1816389734045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:51:49 FR0011950732 12,69 EUR 58 XPAR 1816389735045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:50:46 FR0011950732 12,69 EUR 42 BATE 1816387778045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:50:46 FR0011950732 12,69 EUR 38 BATE 1816387779045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:50:46 FR0011950732 12,69 EUR 39 BATE 1816387780045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:50:46 FR0011950732 12,69 EUR 42 BATE 1816387781045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:50:46 FR0011950732 12,69 EUR 37 BATE 1816387782045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:41:00 FR0011950732 12,69 EUR 49 CHIX 1816374654045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:41:00 FR0011950732 12,69 EUR 47 CHIX 1816374655045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:41:00 FR0011950732 12,69 EUR 51 CHIX 1816374656045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:41:00 FR0011950732 12,69 EUR 49 CHIX 1816374657045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:41:00 FR0011950732 12,69 EUR 42 BATE 1816374658045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:41:00 FR0011950732 12,69 EUR 34 TRQX 1816374659045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:41:08 FR0011950732 12,68 EUR 250 XPAR 1816374842045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:41:08 FR0011950732 12,68 EUR 250 XPAR 1816374843045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:41:10 FR0011950732 12,68 EUR 250 XPAR 1816374875045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:41:10 FR0011950732 12,68 EUR 147 XPAR 1816374876045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:45:55 FR0011950732 12,69 EUR 29 TRQX 1816380011045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:46:33 FR0011950732 12,68 EUR 691 XPAR 1816380741045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:46:33 FR0011950732 12,68 EUR 250 XPAR 1816380742045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:46:33 FR0011950732 12,68 EUR 165 XPAR 1816380743045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:46:33 FR0011950732 12,69 EUR 226 XPAR 1816380745045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:46:33 FR0011950732 12,69 EUR 24 XPAR 1816380746045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:46:33 FR0011950732 12,69 EUR 250 XPAR 1816380747045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:46:33 FR0011950732 12,69 EUR 250 XPAR 1816380748045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:46:33 FR0011950732 12,69 EUR 160 XPAR 1816380749045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:46:33 FR0011950732 12,69 EUR 16 XPAR 1816380750045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:46:33 FR0011950732 12,69 EUR 74 XPAR 1816380751045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:43:55 FR0011950732 12,69 EUR 31 TRQX 1816377685045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:43:55 FR0011950732 12,69 EUR 31 TRQX 1816377686045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 16:44:55 FR0011950732 12,69 EUR 28 TRQX 1816378761045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 17:23:44 FR0011950732 12,67 EUR 777 XPAR 1816433151045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 17:23:44 FR0011950732 12,66 EUR 250 XPAR 1816433152045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 17:23:44 FR0011950732 12,66 EUR 730 XPAR 1816433153045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 17:23:44 FR0011950732 12,66 EUR 20 XPAR 1816433154045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 17:28:50 FR0011950732 12,68 EUR 109 XPAR 1816439745045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 17:28:56 FR0011950732 12,68 EUR 250 XPAR 1816439823045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 17:28:56 FR0011950732 12,68 EUR 212 XPAR 1816439824045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 17:29:30 FR0011950732 12,68 EUR 19 XPAR 1816440482045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 17:29:30 FR0011950732 12,68 EUR 36 XPAR 1816440483045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 17:29:15 FR0011950732 12,68 EUR 19 XPAR 1816440119045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 17:29:14 FR0011950732 12,68 EUR 250 XPAR 1816440101045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 17:29:14 FR0011950732 12,68 EUR 250 XPAR 1816440102045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 17:28:44 FR0011950732 12,68 EUR 141 XPAR 1816439604045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:41:44 FR0011950732 12,71 EUR 400 XPAR 1816307536045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:41:44 FR0011950732 12,71 EUR 400 XPAR 1816307537045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:41:44 FR0011950732 12,71 EUR 400 XPAR 1816307539045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:49:27 FR0011950732 12,72 EUR 451 XPAR 1816319220045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:56:16 FR0011950732 12,74 EUR 219 CHIX 1816326373045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:57:16 FR0011950732 12,74 EUR 82 CHIX 1816327327045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:29:13 FR0011950732 12,69 EUR 202 XPAR 1816284632045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:29:29 FR0011950732 12,69 EUR 48 XPAR 1816284826045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:29:29 FR0011950732 12,69 EUR 250 XPAR 1816284827045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:29:29 FR0011950732 12,69 EUR 75 XPAR 1816284828045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:29:29 FR0011950732 12,69 EUR 175 XPAR 1816284829045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:29:42 FR0011950732 12,68 EUR 250 CHIX 1816284958045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:29:42 FR0011950732 12,68 EUR 250 BATE 1816284959045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:29:42 FR0011950732 12,68 EUR 82 BATE 1816284960045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:29:42 FR0011950732 12,68 EUR 168 BATE 1816284963045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:29:42 FR0011950732 12,68 EUR 82 BATE 1816284964045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:29:42 FR0011950732 12,68 EUR 250 BATE 1816284965045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:29:42 FR0011950732 12,68 EUR 168 BATE 1816284966045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:29:42 FR0011950732 12,68 EUR 250 CHIX 1816284967045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:29:42 FR0011950732 12,68 EUR 250 CHIX 1816284968045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:28:44 FR0011950732 12,69 EUR 250 XPAR 1816284382045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:18:51 FR0011950732 12,69 EUR 221 CHIX 1816278065045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:18:51 FR0011950732 12,69 EUR 250 CHIX 1816278066045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:18:51 FR0011950732 12,69 EUR 250 TRQX 1816278068045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:18:51 FR0011950732 12,69 EUR 250 CHIX 1816278070045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:18:51 FR0011950732 12,69 EUR 221 XPAR 1816278072045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:18:51 FR0011950732 12,69 EUR 221 XPAR 1816278077045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:19:07 FR0011950732 12,69 EUR 29 XPAR 1816278270045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:21:49 FR0011950732 12,68 EUR 250 XPAR 1816279875045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:21:49 FR0011950732 12,68 EUR 250 CHIX 1816279876045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:21:49 FR0011950732 12,68 EUR 250 XPAR 1816279877045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:21:49 FR0011950732 12,68 EUR 108 TRQX 1816279878045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:21:49 FR0011950732 12,68 EUR 257 XPAR 1816279879045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:21:49 FR0011950732 12,68 EUR 250 CHIX 1816279880045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:21:49 FR0011950732 12,68 EUR 108 XPAR 1816279881045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:21:49 FR0011950732 12,68 EUR 142 TRQX 1816279882045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:21:49 FR0011950732 12,68 EUR 108 CHIX 1816279883045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:21:49 FR0011950732 12,68 EUR 135 XPAR 1816279884045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:21:49 FR0011950732 12,68 EUR 142 CHIX 1816279885045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:21:49 FR0011950732 12,68 EUR 250 CHIX 1816279888045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:16:29 FR0011950732 12,69 EUR 250 CHIX 1816276638045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:16:29 FR0011950732 12,69 EUR 29 CHIX 1816276639045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:16:29 FR0011950732 12,69 EUR 250 XPAR 1816276640045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 15:16:29 FR0011950732 12,69 EUR 29 XPAR 1816276641045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 14:45:18 FR0011950732 12,69 EUR 250 XPAR 1816257281045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 14:35:37 FR0011950732 12,69 EUR 256 XPAR 1816251304045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 14:36:17 FR0011950732 12,69 EUR 256 XPAR 1816251788045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 14:36:17 FR0011950732 12,69 EUR 21 XPAR 1816251789045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 14:36:17 FR0011950732 12,69 EUR 235 XPAR 1816251790045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 14:36:17 FR0011950732 12,69 EUR 21 XPAR 1816251791045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 14:36:17 FR0011950732 12,69 EUR 211 XPAR 1816251792045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 13:53:36 FR0011950732 12,66 EUR 47 CHIX 1816222099045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 13:53:36 FR0011950732 12,66 EUR 52 CHIX 1816222100045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 13:52:25 FR0011950732 12,66 EUR 84 XPAR 1816221393045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 13:52:25 FR0011950732 12,66 EUR 6 XPAR 1816221394045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 13:52:25 FR0011950732 12,66 EUR 10 XPAR 1816221395045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 13:52:36 FR0011950732 12,66 EUR 88 XPAR 1816221496045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 13:29:55 FR0011950732 12,66 EUR 49 CHIX 1816209463045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 13:29:55 FR0011950732 12,66 EUR 208 CHIX 1816209464045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 13:29:55 FR0011950732 12,66 EUR 49 CHIX 1816209465045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 13:29:55 FR0011950732 12,66 EUR 51 CHIX 1816209466045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 13:29:55 FR0011950732 12,66 EUR 47 CHIX 1816209467045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 13:29:55 FR0011950732 12,66 EUR 55 CHIX 1816209472045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 13:29:55 FR0011950732 12,66 EUR 215 XPAR 1816209497045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 13:29:55 FR0011950732 12,66 EUR 101 XPAR 1816209498045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 13:29:55 FR0011950732 12,66 EUR 113 XPAR 1816209500045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 13:29:55 FR0011950732 12,66 EUR 1 XPAR 1816209502045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 13:29:55 FR0011950732 12,66 EUR 56 XPAR 1816209503045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 13:29:55 FR0011950732 12,66 EUR 159 XPAR 1816209504045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 13:29:55 FR0011950732 12,66 EUR 56 XPAR 1816209505045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 13:29:55 FR0011950732 12,66 EUR 215 XPAR 1816209506045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 13:29:55 FR0011950732 12,66 EUR 25 XPAR 1816209507045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 13:29:55 FR0011950732 12,66 EUR 17 XPAR 1816209508045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 13:29:55 FR0011950732 12,66 EUR 42 XPAR 1816209509045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 13:41:42 FR0011950732 12,66 EUR 45 CHIX 1816215803045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 13:41:42 FR0011950732 12,66 EUR 49 CHIX 1816215804045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 13:41:42 FR0011950732 12,66 EUR 50 CHIX 1816215805045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 13:41:42 FR0011950732 12,66 EUR 250 XPAR 1816215807045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 13:41:42 FR0011950732 12,66 EUR 250 XPAR 1816215808045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 13:41:42 FR0011950732 12,66 EUR 250 XPAR 1816215809045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 13:41:42 FR0011950732 12,66 EUR 49 XPAR 1816215810045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 13:41:42 FR0011950732 12,66 EUR 201 XPAR 1816215812045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 12:38:01 FR0011950732 12,66 EUR 185 CHIX 1816179844045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 12:56:01 FR0011950732 12,66 EUR 52 CHIX 1816189725045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 12:56:01 FR0011950732 12,66 EUR 54 CHIX 1816189726045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 12:56:01 FR0011950732 12,66 EUR 48 CHIX 1816189727045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 12:56:01 FR0011950732 12,66 EUR 51 CHIX 1816189728045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 12:56:01 FR0011950732 12,66 EUR 53 CHIX 1816189729045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 12:56:01 FR0011950732 12,66 EUR 52 CHIX 1816189730045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 12:56:01 FR0011950732 12,66 EUR 44 CHIX 1816189731045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 13:03:25 FR0011950732 12,66 EUR 46 CHIX 1816194634045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 13:03:25 FR0011950732 12,66 EUR 54 CHIX 1816194635045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 13:03:25 FR0011950732 12,66 EUR 682 XPAR 1816194636045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 13:03:25 FR0011950732 12,65 EUR 95 CHIX 1816194637045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 12:23:01 FR0011950732 12,65 EUR 58 CHIX 1816171035045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 12:26:01 FR0011950732 12,65 EUR 49 CHIX 1816172774045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 11:44:57 FR0011950732 12,68 EUR 39 XPAR 1816145825045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 11:44:57 FR0011950732 12,68 EUR 731 XPAR 1816145826045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 11:44:57 FR0011950732 12,68 EUR 211 XPAR 1816145827045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 11:44:57 FR0011950732 12,68 EUR 250 XPAR 1816145828045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 11:44:57 FR0011950732 12,68 EUR 130 XPAR 1816145829045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 11:44:57 FR0011950732 12,68 EUR 250 XPAR 1816145830045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 11:44:57 FR0011950732 12,68 EUR 620 XPAR 1816145831045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 11:55:19 FR0011950732 12,66 EUR 100 XPAR 1816152668045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 12:00:34 FR0011950732 12,66 EUR 101 XPAR 1816155704045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 12:00:34 FR0011950732 12,66 EUR 61 XPAR 1816155705045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 12:00:34 FR0011950732 12,66 EUR 134 XPAR 1816155706045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 12:00:34 FR0011950732 12,66 EUR 6 XPAR 1816155707045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 12:00:34 FR0011950732 12,66 EUR 134 XPAR 1816155708045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 12:00:34 FR0011950732 12,66 EUR 140 XPAR 1816155709045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 12:00:34 FR0011950732 12,66 EUR 6 XPAR 1816155710045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 12:00:34 FR0011950732 12,66 EUR 55 XPAR 1816155711045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 12:00:34 FR0011950732 12,66 EUR 64 XPAR 1816155712045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 12:01:34 FR0011950732 12,65 EUR 622 XPAR 1816156269045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 12:02:30 FR0011950732 12,65 EUR 64 XPAR 1816156746045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 11:23:55 FR0011950732 12,68 EUR 43 XPAR 1816132748045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 11:23:55 FR0011950732 12,68 EUR 29 XPAR 1816132749045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 11:23:55 FR0011950732 12,68 EUR 169 XPAR 1816132750045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 11:23:55 FR0011950732 12,68 EUR 3 XPAR 1816132751045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 11:23:55 FR0011950732 12,68 EUR 6 XPAR 1816132752045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 11:29:19 FR0011950732 12,69 EUR 30 XPAR 1816136056045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 11:29:19 FR0011950732 12,69 EUR 218 XPAR 1816136057045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 11:29:19 FR0011950732 12,69 EUR 16 XPAR 1816136058045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 11:29:19 FR0011950732 12,69 EUR 136 XPAR 1816136059045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 11:29:19 FR0011950732 12,69 EUR 250 XPAR 1816136060045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 11:29:19 FR0011950732 12,69 EUR 250 XPAR 1816136061045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/01/2020 11:29:19 FR0011950732 12,69 EUR 100 XPAR 1816136062045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 31/01/2020 09:21:45 FR0011950732 12,72 EUR 250 XPAR 1816668857045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 31/01/2020 09:24:40 FR0011950732 12,69 EUR 250 XPAR 1816671620045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 31/01/2020 09:24:40 FR0011950732 12,68 EUR 250 XPAR 1816671624045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 31/01/2020 09:30:25 FR0011950732 12,7 EUR 250 XPAR 1816678465045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 31/01/2020 09:31:42 FR0011950732 12,69 EUR 250 XPAR 1816679812045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 31/01/2020 09:37:24 FR0011950732 12,68 EUR 250 XPAR 1816684683045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 31/01/2020 09:37:25 FR0011950732 12,67 EUR 250 XPAR 1816684773045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 31/01/2020 10:03:56 FR0011950732 12,68 EUR 40 000 XPAR buy-2520434 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 31/01/2020 10:33:24 FR0011950732 12,66 EUR 158 XPAR 1816735347045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 31/01/2020 10:33:24 FR0011950732 12,66 EUR 92 XPAR 1816735348045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 31/01/2020 10:35:19 FR0011950732 12,65 EUR 730 XPAR 1816737761045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 31/01/2020 11:44:03 FR0011950732 12,65 EUR 744 XPAR 1816804036045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 31/01/2020 11:50:18 FR0011950732 12,65 EUR 673 XPAR 1816809404045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 31/01/2020 12:27:28 FR0011950732 12,66 EUR 727 XPAR 1816835880045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 31/01/2020 13:25:59 FR0011950732 12,69 EUR 40 000 XPAR buy-3870334 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 31/01/2020 16:52:43 FR0011950732 12,69 EUR 126 XPAR 1817079581045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 09:05:05 FR0011950732 12,79 EUR 751 XPAR 1817432234045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 09:13:11 FR0011950732 12,72 EUR 50 XPAR 1817438815045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 09:13:11 FR0011950732 12,72 EUR 385 XPAR 1817438816045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 09:13:11 FR0011950732 12,72 EUR 342 XPAR 1817438817045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 09:13:11 FR0011950732 12,7 EUR 250 XPAR 1817438818045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 09:22:35 FR0011950732 12,72 EUR 300 XPAR 1817447135045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 09:25:05 FR0011950732 12,69 EUR 300 XPAR 1817448642045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 09:25:05 FR0011950732 12,68 EUR 250 XPAR 1817448645045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 09:46:39 FR0011950732 12,81 EUR 677 XPAR 1817465939045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 09:46:39 FR0011950732 12,8 EUR 684 XPAR 1817465940045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 10:25:07 FR0011950732 12,79 EUR 29 XPAR 1817499527045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 10:25:07 FR0011950732 12,79 EUR 649 XPAR 1817499528045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 11:04:52 FR0011950732 12,82 EUR 719 XPAR 1817538044045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 11:04:52 FR0011950732 12,79 EUR 18 XPAR 1817538045045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 11:04:52 FR0011950732 12,79 EUR 555 XPAR 1817538046045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 11:04:52 FR0011950732 12,79 EUR 140 XPAR 1817538047045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 11:25:48 FR0011950732 12,85 EUR 673 XPAR 1817551725045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 11:25:48 FR0011950732 12,85 EUR 86 XPAR 1817551726045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 12:04:38 FR0011950732 12,89 EUR 308 XPAR 1817576418045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 12:04:38 FR0011950732 12,89 EUR 375 XPAR 1817576419045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 12:24:30 FR0011950732 12,86 EUR 109 XPAR 1817588552045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 12:37:42 FR0011950732 12,85 EUR 723 XPAR 1817596796045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 12:37:42 FR0011950732 12,85 EUR 150 XPAR 1817596797045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 12:58:49 FR0011950732 12,89 EUR 101 XPAR 1817609815045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 12:58:49 FR0011950732 12,89 EUR 99 XPAR 1817609816045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 12:59:58 FR0011950732 12,88 EUR 740 XPAR 1817610725045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 12:59:58 FR0011950732 12,88 EUR 177 XPAR 1817610726045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 13:21:41 FR0011950732 12,88 EUR 801 XPAR 1817626733045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 13:22:27 FR0011950732 12,85 EUR 157 XPAR 1817627998045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 13:55:44 FR0011950732 12,86 EUR 775 XPAR 1817649294045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 13:55:44 FR0011950732 12,86 EUR 14 XPAR 1817649295045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 14:27:56 FR0011950732 12,88 EUR 704 XPAR 1817670890045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 14:27:56 FR0011950732 12,88 EUR 113 XPAR 1817670891045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 14:36:07 FR0011950732 12,88 EUR 114 XPAR 1817676111045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 14:40:53 FR0011950732 12,87 EUR 190 XPAR 1817679077045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 14:40:53 FR0011950732 12,87 EUR 100 XPAR 1817679078045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 14:40:53 FR0011950732 12,87 EUR 458 XPAR 1817679079045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 14:46:45 FR0011950732 12,85 EUR 200 XPAR 1817682928045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 14:46:45 FR0011950732 12,85 EUR 2 XPAR 1817682929045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 15:13:52 FR0011950732 12,87 EUR 766 XPAR 1817703100045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 15:32:09 FR0011950732 12,87 EUR 476 XPAR 1817727638045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 15:32:09 FR0011950732 12,87 EUR 478 XPAR 1817727639045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 15:32:09 FR0011950732 12,87 EUR 245 XPAR 1817727640045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 15:32:09 FR0011950732 12,87 EUR 22 XPAR 1817727641045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 15:32:09 FR0011950732 12,86 EUR 190 XPAR 1817727642045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 15:32:09 FR0011950732 12,86 EUR 24 XPAR 1817727643045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 15:32:09 FR0011950732 12,86 EUR 86 XPAR 1817727644045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 15:37:42 FR0011950732 12,87 EUR 300 XPAR 1817740158045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 15:40:23 FR0011950732 12,88 EUR 33 XPAR 1817747290045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 15:40:23 FR0011950732 12,88 EUR 57 XPAR 1817747291045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 15:40:23 FR0011950732 12,88 EUR 162 XPAR 1817747292045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 15:40:23 FR0011950732 12,88 EUR 48 XPAR 1817747293045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 15:40:35 FR0011950732 12,88 EUR 400 XPAR 1817747614045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 15:40:35 FR0011950732 12,88 EUR 500 XPAR 1817747615045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 16:03:56 FR0011950732 12,91 EUR 245 XPAR 1817783261045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 16:05:03 FR0011950732 12,91 EUR 250 XPAR 1817785618045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 16:05:15 FR0011950732 12,9 EUR 35 XPAR 1817786205045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 16:05:15 FR0011950732 12,9 EUR 2 XPAR 1817786206045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 16:05:15 FR0011950732 12,9 EUR 62 XPAR 1817786207045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 16:05:15 FR0011950732 12,9 EUR 50 XPAR 1817786208045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 16:05:15 FR0011950732 12,9 EUR 51 XPAR 1817786209045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 16:06:17 FR0011950732 12,9 EUR 148 XPAR 1817788204045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 16:06:23 FR0011950732 12,9 EUR 100 XPAR 1817788366045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 16:06:23 FR0011950732 12,9 EUR 2 XPAR 1817788367045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 16:14:54 FR0011950732 12,91 EUR 722 XPAR 1817800299045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 16:14:54 FR0011950732 12,91 EUR 786 XPAR 1817800300045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 16:15:58 FR0011950732 12,89 EUR 90 XPAR 1817801654045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 16:33:30 FR0011950732 12,91 EUR 686 XPAR 1817824748045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 16:33:30 FR0011950732 12,91 EUR 793 XPAR 1817824749045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 16:35:38 FR0011950732 12,9 EUR 405 XPAR 1817827290045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 16:36:53 FR0011950732 12,89 EUR 689 XPAR 1817828591045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 16:41:08 FR0011950732 12,88 EUR 704 XPAR 1817833318045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 16:41:08 FR0011950732 12,88 EUR 48 XPAR 1817833319045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 16:42:51 FR0011950732 12,85 EUR 77 XPAR 1817835339045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 16:42:51 FR0011950732 12,85 EUR 391 XPAR 1817835340045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 16:42:51 FR0011950732 12,85 EUR 259 XPAR 1817835341045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 16:48:34 FR0011950732 12,82 EUR 11 XPAR 1817842482045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 16:48:34 FR0011950732 12,82 EUR 199 XPAR 1817842483045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 16:56:04 FR0011950732 12,83 EUR 250 XPAR 1817852290045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 16:56:04 FR0011950732 12,83 EUR 250 XPAR 1817852291045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 16:56:04 FR0011950732 12,83 EUR 162 XPAR 1817852292045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 16:56:04 FR0011950732 12,83 EUR 250 XPAR 1817852293045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 16:56:04 FR0011950732 12,83 EUR 88 XPAR 1817852294045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 16:56:09 FR0011950732 12,83 EUR 101 XPAR 1817852394045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 16:56:09 FR0011950732 12,83 EUR 8 XPAR 1817852395045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 16:56:09 FR0011950732 12,83 EUR 344 XPAR 1817852396045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 16:56:09 FR0011950732 12,83 EUR 417 XPAR 1817852397045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 16:56:09 FR0011950732 12,83 EUR 28 XPAR 1817852398045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 16:56:09 FR0011950732 12,83 EUR 417 XPAR 1817852399045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 16:56:09 FR0011950732 12,83 EUR 417 XPAR 1817852400045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:03:39 FR0011950732 12,85 EUR 282 XPAR 1817864006045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:03:39 FR0011950732 12,85 EUR 174 XPAR 1817864007045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:03:39 FR0011950732 12,85 EUR 44 XPAR 1817864008045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:03:39 FR0011950732 12,85 EUR 212 XPAR 1817864009045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:05:38 FR0011950732 12,85 EUR 500 XPAR 1817866688045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:05:38 FR0011950732 12,85 EUR 500 XPAR 1817866689045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:05:38 FR0011950732 12,85 EUR 400 XPAR 1817866690045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:05:58 FR0011950732 12,85 EUR 100 XPAR 1817867255045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:19:03 FR0011950732 12,87 EUR 187 XPAR 1817884457045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:19:03 FR0011950732 12,87 EUR 500 XPAR 1817884458045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:19:03 FR0011950732 12,87 EUR 9 XPAR 1817884459045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:19:03 FR0011950732 12,87 EUR 279 XPAR 1817884460045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:19:03 FR0011950732 12,87 EUR 221 XPAR 1817884461045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:21:34 FR0011950732 12,86 EUR 80 XPAR 1817888089045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:22:23 FR0011950732 12,86 EUR 420 XPAR 1817889381045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:22:23 FR0011950732 12,86 EUR 423 XPAR 1817889382045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:26:24 FR0011950732 12,87 EUR 77 XPAR 1817893832045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:27:52 FR0011950732 12,87 EUR 400 XPAR 1817895239045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:27:52 FR0011950732 12,87 EUR 57 XPAR 1817895240045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:27:52 FR0011950732 12,87 EUR 6 XPAR 1817895241045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:27:52 FR0011950732 12,87 EUR 326 XPAR 1817895242045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:27:52 FR0011950732 12,87 EUR 20 XPAR 1817895243045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:27:52 FR0011950732 12,87 EUR 50 XPAR 1817895244045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:27:52 FR0011950732 12,87 EUR 261 XPAR 1817895245045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:27:52 FR0011950732 12,87 EUR 315 XPAR 1817895246045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:27:52 FR0011950732 12,87 EUR 500 XPAR 1817895247045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:27:52 FR0011950732 12,87 EUR 65 XPAR 1817895248045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:28:15 FR0011950732 12,87 EUR 400 XPAR 1817895662045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:28:15 FR0011950732 12,87 EUR 288 XPAR 1817895663045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:28:15 FR0011950732 12,87 EUR 127 XPAR 1817895664045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:28:15 FR0011950732 12,87 EUR 276 XPAR 1817895665045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:28:15 FR0011950732 12,87 EUR 49 XPAR 1817895666045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:28:15 FR0011950732 12,87 EUR 48 XPAR 1817895667045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:28:15 FR0011950732 12,87 EUR 17 XPAR 1817895668045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:28:15 FR0011950732 12,87 EUR 1 XPAR 1817895669045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:28:15 FR0011950732 12,87 EUR 294 XPAR 1817895670045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:29:01 FR0011950732 12,87 EUR 188 XPAR 1817896552045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:29:01 FR0011950732 12,87 EUR 312 XPAR 1817896553045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 03/02/2020 17:29:47 FR0011950732 12,85 EUR 167 XPAR 1817898048045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/02/2020 09:05:58 FR0011950732 12,9 EUR 75 XPAR 1818159933045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/02/2020 09:05:58 FR0011950732 12,9 EUR 25 XPAR 1818159934045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/02/2020 09:14:05 FR0011950732 12,9 EUR 100 XPAR 1818168158045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/02/2020 09:32:20 FR0011950732 12,89 EUR 10 XPAR 1818183515045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/02/2020 09:32:20 FR0011950732 12,89 EUR 106 XPAR 1818183516045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/02/2020 09:32:20 FR0011950732 12,88 EUR 110 XPAR 1818183517045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/02/2020 10:08:09 FR0011950732 12,88 EUR 200 XPAR 1818217778045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/02/2020 10:57:10 FR0011950732 12,95 EUR 200 XPAR 1818260412045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/02/2020 11:02:57 FR0011950732 12,95 EUR 200 XPAR 1818265132045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/02/2020 11:05:22 FR0011950732 12,94 EUR 200 XPAR 1818267135045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/02/2020 11:05:55 FR0011950732 12,92 EUR 15 XPAR 1818267691045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/02/2020 11:05:55 FR0011950732 12,92 EUR 185 XPAR 1818267693045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/02/2020 11:11:56 FR0011950732 12,91 EUR 200 XPAR 1818272183045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/02/2020 11:13:31 FR0011950732 12,88 EUR 200 XPAR 1818273293045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/02/2020 11:13:31 FR0011950732 12,89 EUR 114 XPAR 1818273294045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/02/2020 11:13:31 FR0011950732 12,88 EUR 250 XPAR 1818273295045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/02/2020 11:13:31 FR0011950732 12,87 EUR 124 XPAR 1818273296045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/02/2020 11:13:31 FR0011950732 12,88 EUR 750 XPAR 1818273297045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/02/2020 11:48:04 FR0011950732 12,88 EUR 250 XPAR 1818296754045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/02/2020 11:56:06 FR0011950732 12,87 EUR 250 XPAR 1818302573045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/02/2020 11:56:06 FR0011950732 12,86 EUR 300 XPAR 1818302574045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/02/2020 11:56:06 FR0011950732 12,86 EUR 300 XPAR 1818302575045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/02/2020 11:56:06 FR0011950732 12,86 EUR 288 XPAR 1818302576045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/02/2020 11:56:06 FR0011950732 12,86 EUR 12 XPAR 1818302577045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/02/2020 12:04:02 FR0011950732 12,86 EUR 300 XPAR 1818308019045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/02/2020 12:04:02 FR0011950732 12,86 EUR 163 XPAR 1818308020045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/02/2020 12:04:02 FR0011950732 12,86 EUR 137 XPAR 1818308021045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/02/2020 12:04:02 FR0011950732 12,86 EUR 163 XPAR 1818308022045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/02/2020 12:04:02 FR0011950732 12,86 EUR 66 XPAR 1818308023045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/02/2020 12:05:55 FR0011950732 12,86 EUR 71 XPAR 1818309375045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/02/2020 12:06:46 FR0011950732 12,85 EUR 670 XPAR 1818309840045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/02/2020 12:07:09 FR0011950732 12,84 EUR 398 XPAR 1818310169045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/02/2020 12:40:07 FR0011950732 12,84 EUR 45 XPAR 1818331622045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/02/2020 12:40:07 FR0011950732 12,84 EUR 452 XPAR 1818331623045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/02/2020 13:00:38 FR0011950732 12,87 EUR 32 000 XPAR buy-514053 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/02/2020 17:00:00 FR0011950732 12,97 EUR 71 XPAR 1818583136045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 09:13:17 FR0011950732 13,1 EUR 718 XPAR 1818944616045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 09:18:58 FR0011950732 13,17 EUR 500 XPAR 1818949152045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 11:10:34 FR0011950732 13,25 EUR 250 XPAR 1819106107045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 11:15:52 FR0011950732 13,24 EUR 232 XPAR 1819111584045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 11:39:25 FR0011950732 13,25 EUR 134 XPAR 1819132217045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 11:39:29 FR0011950732 13,25 EUR 16 XPAR 1819132275045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 11:45:55 FR0011950732 13,24 EUR 150 XPAR 1819138003045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 12:01:48 FR0011950732 13,24 EUR 220 XPAR 1819151120045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 12:05:44 FR0011950732 13,24 EUR 230 XPAR 1819154613045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 12:35:54 FR0011950732 13,23 EUR 230 XPAR 1819180001045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 12:37:50 FR0011950732 13,2 EUR 792 XPAR 1819182992045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 12:37:50 FR0011950732 13,2 EUR 1 188 XPAR 1819182993045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 12:40:55 FR0011950732 13,19 EUR 814 XPAR 1819186549045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 13:22:32 FR0011950732 13,17 EUR 52 XPAR 1819218236045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 13:22:32 FR0011950732 13,17 EUR 159 XPAR 1819218237045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 13:22:32 FR0011950732 13,17 EUR 25 XPAR 1819218238045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 13:23:25 FR0011950732 13,17 EUR 239 XPAR 1819218905045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 13:23:25 FR0011950732 13,17 EUR 51 XPAR 1819218906045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 13:34:39 FR0011950732 13,16 EUR 250 XPAR 1819226855045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 13:39:36 FR0011950732 13,17 EUR 95 XPAR 1819230762045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 13:45:08 FR0011950732 13,17 EUR 155 XPAR 1819234865045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 13:45:08 FR0011950732 13,16 EUR 250 XPAR 1819234866045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 13:54:08 FR0011950732 13,15 EUR 250 XPAR 1819242659045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 14:20:03 FR0011950732 13,16 EUR 250 XPAR 1819264812045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 14:23:19 FR0011950732 13,16 EUR 250 XPAR 1819267276045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 14:44:32 FR0011950732 13,15 EUR 250 XPAR 1819283947045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 14:44:47 FR0011950732 13,14 EUR 250 XPAR 1819284214045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 15:03:49 FR0011950732 13,15 EUR 10 XPAR 1819300853045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 15:03:49 FR0011950732 13,15 EUR 290 XPAR 1819300857045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 15:21:04 FR0011950732 13,17 EUR 250 XPAR 1819315994045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 15:34:01 FR0011950732 13,16 EUR 250 XPAR 1819336391045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 15:39:01 FR0011950732 13,14 EUR 200 XPAR 1819343807045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 15:40:09 FR0011950732 13,13 EUR 250 XPAR 1819345828045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 15:42:43 FR0011950732 13,12 EUR 833 XPAR 1819349780045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 15:45:41 FR0011950732 13,12 EUR 109 XPAR 1819353515045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 16:10:02 FR0011950732 13,13 EUR 208 XPAR 1819391543045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 16:19:55 FR0011950732 13,12 EUR 765 XPAR 1819405297045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 16:20:13 FR0011950732 13,11 EUR 168 XPAR 1819405866045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 16:20:25 FR0011950732 13,11 EUR 168 XPAR 1819406164045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 16:21:51 FR0011950732 13,11 EUR 390 XPAR 1819407688045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 16:34:57 FR0011950732 13,1 EUR 660 XPAR 1819429134045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 16:54:14 FR0011950732 13,09 EUR 743 XPAR 1819457093045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 17:09:39 FR0011950732 13,12 EUR 737 XPAR 1819482052045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 17:17:29 FR0011950732 13,1 EUR 369 XPAR 1819495387045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 17:17:50 FR0011950732 13,1 EUR 300 XPAR 1819495990045 Annulation ELIOR GROUP 969500LYSYS0E800SQ95 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/02/2020 17:24:28 FR0011950732 13,1 EUR 300 XPAR 1819509955045 Annulation La Sté Elior Group SA a publié ce contenu, le 06 février 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

