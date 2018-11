Elior : France s’allie à United Kitchens, le plus grand incubateur culinaire d’Europe

Arpège, la marque haut de gamme d'Elior France en entreprise, et l'incubateur culinaire United Kitchens ont signé un partenariat dont l'objectif est de développer une alimentation responsable et originale. Les deux acteurs partagent l'ambition de créer des produits et des services testés et éprouvés auprès des consommateurs. Ensemble, Arpège et United Kitchens souhaitent faire émerger les concepts vertueux de demain : travailler des produits bruts et de saison, lutter contre le gaspillage et contribuer à l'insertion.

United Kitchens est le plus grand incubateur culinaire d'Europe, dont la mission est de favoriser l'émergence de marques et de nouveaux produits et services. À Nanterre (92), United Kitchens met à disposition de 35 startups 600 m² de cuisines expérimentales pour tester de nouveaux concepts et développer de nouveaux usages. L'espace permet aux entrepreneurs culinaires, restaurants, startups, artisans, et acteurs de l'alimentation de dialoguer, valider leur concept, nouer un solide réseau et se développer.

'United Kitchens a souhaité collaborer avec Arpège pour aller plus loin dans l'accompagnement des startups membres de son incubateur, en leur proposant une nouvelle opportunité de développement et de commercialisation. Ce partenariat est aussi un moyen clé de démocratiser notre vision partagée de l'alimentation au sein de la restauration collective, afin d'accélérer la transition alimentaire vers des modèles durables.' explique Armelle Delaage, directrice de United Kitchens.

Ce partenariat se traduit par un soutien financier d'Arpège et par une collaboration durable et régulière entre les équipes d'Arpège et les startups qui intègreront l'incubateur :

Arpège participera à la sélection des startups et les accompagnera dans leur développement grâce à des conseils et du coaching. Les bénéficiaires de United Kitchens sont sélectionnés pour leur approche innovante et responsable de la cuisine : l'utilisation de produits sains, bruts et de saison, la lutte contre le gaspillage et la contribution à l'insertion.

Les startups retenues pourront tester leurs innovations au sein des restaurants d'Arpège. Ces expérimentations permettent d'évaluer in situ la viabilité du modèle économique du produit ou du service, et favorisent ainsi le développement des startups et la distribution de leurs innovations.

Arpège découvrira en avant-première les nouveaux membres et concepts de United Kitchens, qui pourront être présentés aux clients et aux convives d'Arpège au cours d'ateliers pédagogiques.

« Nos convives sont au fait des nouveaux concepts et usages culinaires, nous devons leur apporter une modernité et une innovation permanente dans la cuisine. Ce partenariat entre Arpège et United Kitchens nous permet d'explorer de nouvelles pistes en matière d'alimentation. En donnant aux startups accès à l'ensemble de notre réseau et de nos restaurants, nous leur offrons un terrain de jeu et permettons la création de projets concrets, avec une mise en pratique in situ », explique Frédéric Lepape, directeur général d'Arpège.

Ce partenariat s'inscrit dans la démarche d'innovation mondiale d'Elior Group, baptisée Life4, dont l'objectif est de développer des synergies entre le Groupe et les acteurs de la foodtech. Une approche pragmatique, basée sur l'expérimentation, qui aboutit à des résultats concrets au service de la qualité et de l'innovation. Au travers de partenariats avec des incubateurs (Reimagine Food, SmartFood Paris, United Kitchens…), Elior Group déniche, accompagne et promeut les talents, que les innovations soient technologiques, culinaires ou liées à de nouvelles offres ou de nouveaux marchés.