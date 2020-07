Elior Group: Chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'exercice 2019-2020

Impacts de la crise maîtrisés et niveau de liquidité solide: Elior maintient le cap et se mobilise pour l’avenir

Elior Group (Paris:ELIOR) (Euronext Paris – ISIN : FR 0011950732), un des leaders mondiaux de la restauration et des services, publie son chiffre d’affaires des 9 premiers mois de l’exercice 2019-2020 clos au 30 juin 2020.

Le chiffre d’affaires reflète l’impact du Covid-19, en particulier au troisième trimestre

Le chiffre d’affaires des 9 premiers mois 2019-2020 s’établit à 3 131m€, en baisse de

-19,3 % à taux de change et périmètre constants, par rapport à la même période en 2018-2019.

-19,3 % à taux de change et périmètre constants, par rapport à la même période en 2018-2019. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre est de 672m€, en baisse de -46,4 % à taux de change et périmètres constants par rapport au troisième trimestre de l’an dernier.

Hors impacts COVID-19, grèves en France et sorties volontaires de contrats de l’exercice passé, la croissance organique des 9 premiers mois de l’exercice 2019-2020 est de +1,6 % et de +1,8% pour le troisième trimestre.

Elior fait preuve de résilience et d’agilité

La liquidité disponible s’élève à 709 m€ au 30 juin 2020 (vs. 917m€ au 31 mars 2020), après le paiement des dividendes, le rachat des actionnaires minoritaires américains et la baisse temporaire du programme de titrisation.

Le taux de rétention est de 92 % au 30 juin 2020, en hausse par rapport aux 90% à fin juin 2019.

De nouveaux protocoles et normes sanitaires ont été rapidement mis en place : certification Aenor en Espagne, déploiement du Guide Prévention Covid-19 Elior certifié par la médecine du travail et audité par le laboratoire EUROFINS en France, label Safe Café aux États-Unis…

En France, Elior Services a maintenu 80% de son activité pendant la période de confinement, notamment grâce à sa forte présence en santé (hôpitaux, cliniques, Ehpad et médico-social).

Elior accélère le déploiement de ses innovations : production sous atmosphère modifiée dans nos cuisines centrales italiennes et enrichissement des fonctionnalités de nos solutions digitales.

Elior prévoit dorénavant un impact sur l’EBITA ajusté de la perte de chiffre d’affaires sur l’année inférieur à 30%.

Philippe Guillemot, Directeur Général d’Elior Group, a déclaré :

« Confrontés aux bouleversements de ces derniers mois, nous avons fait face en adaptant rapidement notre organisation, en assurant nos missions d’intérêt général et en accompagnant nos clients dans leurs plans de continuité, puis de reprise d’activités.

La cession d’Areas a renforcé la solidité financière du groupe. La stricte gestion du cash ces derniers mois a permis à Elior de rester solide malgré l’impact de la crise sanitaire sur son chiffre d’affaires. La confiance que nous accordent nos clients, comme en attestent les nombreux contrats gagnés ou renouvelés ces trois derniers mois, conforte la résilience du groupe.

Robuste sur ses fondamentaux de restaurateur et d’opérateur de services responsable, soutenu par l’engagement exceptionnel de ses équipes, Elior garde le cap et se mobilise pour l’avenir en accélérant la mise en œuvre des projets de son plan stratégique New Elior 2024.

Nous sommes convaincus que cette période exceptionnelle transformera profondément certains de nos marchés, notamment en entreprise. C’est pourquoi, nous sommes déjà pleinement engagés dans la réinvention de nos métiers.

Nos innovations – culinaires, digitales et marketing –, notre agilité pour proposer de nouvelles offres répondant aux nouvelles attentes de nos convives et notre expertise en matière d’hygiène et de sécurité, vont nous permettre de relever les défis à venir en maintenant notre dynamique de développement et de transformation.

Demain, plus encore qu’aujourd’hui, la responsabilité des 110 000 collaboratrices et collaborateurs du Groupe sera de prendre soin de nos clients et de nourrir nos convives dans les écoles, à l’hôpital ou au bureau en respectant nos trois engagements clefs : la santé, l’environnement et le plaisir du goût ».

Activité commerciale

Au cours du troisième trimestre, d’importants contrats ont été signés ou renouvelés en restauration collective et services, parmi lesquels :

en France, les bureaux d’Orange à Lyon et les écoles publiques d’Herblay ; le Centre d’action sociale de la Ville de Paris et la centrale d’achats de Bourgogne-Franche-Comté (Elior Services) ;

au Royaume-Uni, les écoles du borough londonien de Tower Hamlets, les maisons de retraite Rapport Housing & Care, Baker Hughes et la maison d’édition HarperCollins ;

aux États-Unis, les écoles publiques de la maternelle au lycée de Boston (Massachusetts) et du Comté de Madison (Mississippi) ; les universités Middle Georgia State University et Georgia Gwinnett College ;

en Espagne, la maison de retraite Residencia Feixa Llarga Laia Gonzalez et le Ministère Valencien de l’égalité et des politiques inclusives ;

en Italie, la maison de repos de Rodolfi à Vigevano et de nombreux contrats Food360.

Le taux de rétention global est de 92 % au 30 juin 2020, en hausse par rapport aux 90% à fin juin 2019.

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires des activités poursuivies du Groupe s’élève à 3 131 millions d’euros pour les 9 premiers mois de l’exercice 2019-2020. La baisse de -18,6 % par rapport à la même période de l’année précédente correspond à une baisse de -19,3 % à taux de change et périmètre constants (effet périmètre de +0,1 % / effet de change de +0,7 %).

Le chiffre d’affaires des 9 premiers mois comprend, un impact de -756 millions d’euros du au Coronavirus, -11 millions d’euros dus aux grèves en France et -36 millions d’euros liés à l’interruption volontaire de contrats en Italie et à la réduction du périmètre du contrat Tesco au Royaume-Uni.

En excluant ces éléments, la croissance organique des 9 premiers mois de l’exercice 2019-2020 est de +1,6 % et de +1,8% pour le troisième trimestre.

La part du chiffre d’affaires généré à l’international atteint 56 %, contre 55 % un an plus tôt.

Chiffre d’affaires par marchés :

Le marché Entreprises a généré 1 276 millions d’euros, soit une baisse de -26,8 % à taux de change et périmètre constants, au cours des 9 premiers mois de 2019-2020. Le chiffre d’affaires au troisième trimestre s’est établi à 220 millions d’euros, contre 581 millions d’euros un an plus tôt, principalement lié à l’impact du Covid-19.

Le marché Enseignement a généré 949 millions d’euros au cours des 9 premiers mois de 2019-2020, soit une baisse de -19,9 % à taux de change et périmètre constants. La fermeture des écoles au troisième trimestre s’est traduite par un chiffre d’affaires de 161 millions d’euros, contre 353 millions d’euros l’an dernier.

Le marché Santé a généré 906 millions d’euros au cours des 9 premiers mois de 2019-2020, ce qui représente une baisse de -4,8 % à taux de change et périmètre constants. Les effets du Covid-19 au troisième trimestre (fermeture des cafétérias dans les hôpitaux et report des interventions chirurgicales non urgentes) ont conduit à un chiffre d’affaires de 291 millions d’euros, contre 316 millions d’euros un an plus tôt.

Chiffre d’affaires par zones géographiques :

À l’international, le chiffre d’affaires recule à 1 759 millions d’euros au cours des 9 premiers mois de l’exercice 2019-2020. A taux de change et périmètre constants, il a baissé de -17,7 %, traduisant notamment l’impact de la Covid-19 et dans une moindre mesure, du choix de ne pas renouveler des contrats dans le secteur public en Italie l’année dernière et de la réduction du périmètre des contrats avec Tesco au Royaume-Uni. En excluant ces éléments, la croissance organique du chiffre d’affaires d’Elior à l’international s’établit à +2.2 %.

Les États-Unis est le pays le moins impacté grâce à un mix plus favorable et notamment nos activités pour le compte des services sociaux.

Deux acquisitions récentes non significatives (US et Italie) génèrent une croissance supplémentaire de +0,2 %. L’effet de change est de +1,2 %, principalement dû à l’appréciation du dollar américain.

Au troisième trimestre 2019-2020, le chiffre d’affaires à l’international s’élève à 392 millions d’euros, contre 684 millions d’euros l’an dernier.

En France, le chiffre d’affaires s’élève à 1 366 millions d’euros pour les 9 premiers mois de l’exercice 2019-2020, contre 1 723 millions d’euros il y a un an, soit une baisse de -20,7 % à taux de change et périmètre constants.

En excluant les 11 millions d’euros dus aux grèves et les 369 millions d’euros liés au Covid-19, la croissance organique est de +1,4 % en France.

En France, Elior Services a maintenu 80% de son activité pendant la période de confinement, notamment grâce à sa forte présence en santé (hôpitaux, cliniques, Ehpad et médico-social).

Le confinement décidé par le gouvernement a pesé sur le chiffre d’affaires en France, qui s’établit à 280 millions d’euros au troisième trimestre, contre 559 millions d’euros un an plus tôt.

Le segment Corporate et autres, qui comprend les activités résiduelles de concession non cédées avec Areas, génère un chiffre d’affaires de près de 6 millions d’euros pour les 9 premiers mois de 2019-2020, en baisse par rapport à la même période de l’année précédente en raison d’un arrêt complet de nos activités lié au confinement au troisième trimestre.

Liquidité

À fin juin 2020, la liquidité disponible d’Elior s’élève à 709 millions d’euros (917 millions d’euros au 31 mars 2020).

Ce montant s’entend après versement du dividende au titre de l’exercice 2018-2019 (51 millions d’euros), le paiement de l’ancien plan en action américain (23 millions d’euros) et la moindre utilisation du programme de titrisation liée à la baisse de l’activité et de la facturation (115 millions d’euros) au troisième trimestre.

Perspectives

En Europe, les mesures de confinement ont commencé à être assouplies mi-mai 2020, ce qui a contribué à une légère amélioration de nos activités dans un contexte de renforcement des protocoles sanitaires. La Covid-19 reste active créant des incertitudes persistantes. En restauration collective, le redémarrage de l’activité économique s’annonce progressif au quatrième trimestre 2019-2020 et sera variable en fonction des évolutions de la pandémie dans les différents pays où le groupe opère.

Sur la base de toutes les variables connues à l'heure actuelle, les hypothèses concernant le quatrième trimestre 2019-2020 sur lesquelles le Groupe se fonde pour planifier et prendre ses décisions sont les suivantes :

Le marché Entreprises devrait rester à un niveau faible en raison de la période des vacances d’été. Mais l’activité devrait s’accélérer à compter de septembre. Dans ce contexte, nous maintenons un dialogue constant avec nos clients pour adapter notre offre de restauration à l’évolution de leurs besoins.

devrait rester à un niveau faible en raison de la période des vacances d’été. Mais l’activité devrait s’accélérer à compter de septembre. Dans ce contexte, nous maintenons un dialogue constant avec nos clients pour adapter notre offre de restauration à l’évolution de leurs besoins. Le marché Enseignement devrait rebondir sensiblement à la rentrée scolaire en primaire, collèges et lycées qui représentent la grande majorité du chiffre d’affaires d’Elior sur ce marché. Les contrats avec les établissements d’enseignement supérieur sont situés principalement aux États-Unis.

devrait rebondir sensiblement à la rentrée scolaire en primaire, collèges et lycées qui représentent la grande majorité du chiffre d’affaires d’Elior sur ce marché. Les contrats avec les établissements d’enseignement supérieur sont situés principalement aux États-Unis. Le marché de la Santé devrait continuer de s’améliorer progressivement au cours du quatrième trimestre après un redémarrage sensible dès le mois de juin.

Dans ce contexte, et compte tenu des efforts substantiels accomplis par nos équipes et de la performance de ces derniers mois, Elior prévoit dorénavant un impact sur l’EBITA ajusté de la perte de chiffre d’affaires sur l’année inférieur à 30%.

Annexe 1 : Évolution du chiffre d’affaires par activité et par zone géographique 1er trim. 1er trim. Croissance Variations de Ecart de Variation (en millions d'euros) 2019-2020 2018-2019 organique périmètre change totale France 573 584 -1,9% 0,0% 0,0% -1,9% International 731 727 -1,3% 0,1% 1,9% 0,6% Restauration Collective et Services 1 304 1 311 -1,6% 0,1% 1,0% -0,5% Corporate et Autres 4 6 -45,9% 0,0% 0,0% -45,9% TOTAL GROUPE 1 308 1 317 -1,8% 0,1% 1,0% -0,7%

2em trim. 2em trim. Croissance Variations de Ecart de Variation (en millions d'euros) 2019-2020 2018-2019 organique périmètre change totale France 513 580 -11,4% 0,0% 0,0% -11,4% International 636 692 -9,8% 0,2% 1,4% -8,2% Restauration Collective et Services 1 149 1 272 -10,6% 0,1% 0,8% -9,7% Corporate et Autres 2 5 -58,7% 0,0% 0,0% -58,7% TOTAL GROUPE 1 151 1 277 -10,8% 0,1% 0,8% -9,9%

3em trim. 3em trim. Croissance Variations de Ecart de Variation (en millions d'euros) 2019-2020 2018-2019 organique périmètre change totale France 280 559 -49,9% 0,0% 0,0% -49,9% International 392 684 -43,1% 0,1% 0,2% -42,7% Restauration Collective et Services 672 1 243 -46,1% 0,1% 0,1% -45,9% Corporate et Autres 0 7 -100,0% 0,0% 0,0% -100,0% TOTAL GROUPE 672 1 250 -46,4% 0,1% 0,1% -46,2%

9 mois 9 mois Croissance Variations de Ecart de Variation (en millions d'euros) 2019-2020 2018-2019 organique périmètre change totale France 1 366 1 723 -20,7% 0,0% 0,0% -20,7% International 1 759 2 103 -17,7% 0,2% 1,2% -16,4% Restauration Collective et Services 3 125 3 826 -19,0% 0,1% 0,7% -18,3% Corporate et Autres 6 18 -69,6% 0,0% 0,0% -69,6% TOTAL GROUPE 3 131 3 844 -19,3% 0,1% 0,7% -18,6%

Annexe 2 : Évolution du chiffre d’affaires par marché 1er trim. 1er trim. Croissance Variations de Ecart de Variation (en millions d'euros) 2019-2020 2018-2019 organique périmètre change totale Entreprises et Administrations 570 591 -4,5% 0,0% 0,9% -3,5% Enseignement 423 412 1,3% 0,0% 1,2% 2,5% Santé 315 314 -0,9% 0,2% 1,0% 0,3% TOTAL GROUPE 1 308 1 317 -1,8% 0,1% 1,0% -0,7%

2em trim. 2em trim. Croissance Variations de Ecart de Variation (en millions d'euros) 2019-2020 2018-2019 organique périmètre change totale Entreprises et Administrations 486 559 -13,7% 0,1% 0,6% -13,1% Enseignement 365 406 -11,0% 0,1% 1,0% -10,0% Santé 300 312 -5,0% 0,2% 0,8% -3,9% TOTAL GROUPE 1 151 1 277 -10,8% 0,1% 0,8% -9,9%

3em trim. 3em trim. Croissance Variations de Ecart de Variation (en millions d'euros) 2019-2020 2018-2019 organique périmètre change totale Entreprises et Administrations 220 581 -61,9% 0,0% -0,2% -62,1% Enseignement 161 353 -54,8% 0,0% 0,3% -54,5% Santé 291 316 -8,6% 0,2% 0,5% -7,8% TOTAL GROUPE 672 1 250 -46,4% 0,1% 0,1% -46,2%

9 mois 9 mois Croissance Variations de Ecart de Variation (en millions d'euros) 2019-2020 2018-2019 organique périmètre change totale Entreprises et Administrations 1 276 1 731 -26,8% 0,0% 0,4% -26,3% Enseignement 949 1 171 -19,9% 0,1% 0,8% -19,0% Santé 906 942 -4,8% 0,2% 0,8% -3,8% TOTAL GROUPE 3 131 3 844 -19,3% 0,1% 0,7% -18,6%

Annexe 3 : Définition des indicateurs alternatifs de performance

Croissance organique du chiffre d’affaires consolidé : pourcentage de croissance du chiffre d’affaires consolidé, ajusté de l’effet (i) de la variation des taux de change en appliquant la méthode de calcul décrite au paragraphe 4.1.2.1 du Document d’Enregistrement Universel, (ii) des changements de principes comptables, notamment pour l’effet de la première application de la norme IFRS 15 en 2018-2019 et (iii) des variations de périmètre.

Ebita ajusté : résultat opérationnel courant incluant la quote-part de résultat des entreprises associées retraité de la charge des options de souscription ou d’achat d’actions et des actions de performance attribuées par les sociétés du Groupe ainsi que des dotations nettes sur actifs incorporels reconnus en consolidation.

Cet indicateur reflète le mieux selon le groupe la performance opérationnelle des activités puisqu’il inclut les amortissements induits par les dépenses d’investissement inhérentes au business model du Groupe. Indicateur le plus usité dans l’industrie, il permet une comparaison du Groupe avec ses pairs.

Taux de marge d’Ebita ajusté : rapport de l’Ebita ajusté sur le chiffre d’affaires consolidé.

Perte de chiffre d’affaires liée au Covid-19 : écart entre le chiffre d’affaires réel et la prévision réalisée à fin décembre 2019, à taux de change et périmètre constant, sans effet prix constaté à ce stade.

Impact du covid-19 sur l’Ebita : chiffre d’affaires perdu moins les coûts résiduels associés, nets des économies réalisées à ce jour (aides gouvernementales, renégociations de contrats fournisseurs, indemnité d’assurance…).

Impacts des grèves en France : sur le chiffre d’affaires, il a été mesuré site par site par rapport au niveau normal d’activité des semaines précédant le démarrage des grèves ; sur l’Ebita, il correspond aux coûts n’ayant pu être variabilisés.

